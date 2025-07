Solfácil e Sofar se unem com foco no acesso à energia solar

Um dos maiores ecossistemas de soluções solares da América Latina, a Solfácil fechou uma parceria com a empresa chinesa Sofar Solar com o objetivo de distribuir inversores trifásicos e monofásicos no Brasil. O acordo foi firmado durante a SNEC, uma das mais importantes feiras de energia solar do mundo, realizada na China.

Desde o início de julho, os equipamentos da marca estão disponíveis para os integradores credenciados da Solfácil, com opções de compra, distribuição e financiamento. A iniciativa também oferece condições comerciais e suporte técnico especializado.

De acordo com Eduardo Fróes, Country Manager da Sofar Solar Brasil, com a parceria, a empresa tem como objetivo alcançar integradores de todo o país com mais agilidade, suporte e competitividade comercial. “Acreditamos que essa parceria vai acelerar o acesso à energia solar de qualidade no Brasil”, afirma.

Já Fábio Carrara, fundador e CEO da Solfácil, ressalta que a colaboração com a Sofar busca reforçar o compromisso da empresa em oferecer soluções completas e acessíveis, tanto para integradores quanto para consumidores finais.

“Identificamos uma oportunidade estratégica de ampliar a variedade de equipamentos disponíveis na nossa loja com uma marca conhecida e com suporte técnico no Brasil”, acrescenta.

Ainda segundo o executivo, o acordo pode acelerar a adoção da energia solar em todo o país. “Ao ampliar o acesso a equipamentos, com preços competitivos e suporte local, nosso foco é ajudar os integradores a se tornarem mais eficientes e os consumidores a tomarem decisões mais seguras. Isso fortalece toda a cadeia da geração distribuída e contribui diretamente para o avanço da transição energética no Brasil”, detalha.

Expansão nacional da Sofar Solar

Eduardo Fróes destaca que a Sofar Solar já tem presença em todo o território nacional, porém possui força maior no Sul e Sudeste, e a expectativa é aproveitar o alcance da Solfácil em outras localidades para ampliar sua atuação nas regiões Norte e Nordeste.

“Com o apoio da estrutura logística e da rede de distribuição da Solfácil, a meta é atingir integradores em todo o território nacional”, afirma.

A Solfácil, por sua vez, conta com uma base ativa e em constante crescimento de integradores credenciados, “o que pode representar um canal estratégico para impulsionar a expansão da Sofar no mercado brasileiro”, complementa o Country Manager.

Com sede na China, a Sofar Solar atua em mais de 100 países e está no Brasil desde 2017. A empresa é uma das principais fabricantes globais de inversores solares, sistemas de armazenamento de energia e soluções inteligentes para o setor fotovoltaico.

No Brasil, a Sofar encerrou 2024 com o marco de 4,3 GW de inversores comercializados e projeta um crescimento maior para 2025. A proposta, segundo Eduardo, são soluções híbridas, que integram energia solar e baterias, além de um maior investimento na qualificação de profissionais, ampliação dos centros de reparo e maior atuação com distribuidores, integradores e usuários finais.

“Por meio de eventos, treinamentos e certificações, a Sofar busca reafirmar seu compromisso em liderar o desenvolvimento sustentável do mercado solar brasileiro”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://br.sofarsolar.com/