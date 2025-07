Copeland lança seu primeiro Relatório de Impacto Global, destacando sua liderança em sustentabilidade e inovação orientada por objetivos

A Copeland, líder global em soluções sustentáveis de aquecimento, refrigeração e refrigeração, tem o orgulho de lançar seu primeiro Relatório de Impacto Global, destacando o compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental, o progresso social e a excelência operacional. Após sua transição para uma empresa independente em maio de 2023, este relatório oferece uma visão geral abrangente das iniciativas da Copeland para otimizar seu impacto global, ao mesmo tempo em que oferece soluções inovadoras aos seus clientes.

O compromisso inabalável da Copeland com a sustentabilidade, a excelência operacional e a responsabilidade global é impulsionado pelos três pilares centrais de sua missão: propósito, desempenho e pessoas. Por meio de abordagens inovadoras e uma cultura enraizada na responsabilidade e no impacto comunitário, a empresa está ativamente ajudando a enfrentar alguns dos desafios climáticos e sociais mais urgentes do mundo.

Este relatório destaca o progresso mensurável e as iniciativas inovadoras da Copeland no avanço da transição energética, promovendo a adoção generalizada de refrigerantes naturais e de baixo GWP, e garantindo a entrega eficiente de alimentos e produtos farmacêuticos essenciais por meio de uma cadeia de frio sustentável.

Ross B. Shuster, CEO da Copeland, afirmou: “Nosso primeiro Relatório de Impacto Global marca um momento importante na trajetória da Copeland como uma empresa recém-independente com mais de 100 anos de legado. A sustentabilidade está incorporadaànossa visão, missão e valores,àmedida que buscamos contribuir para a solução de desafios globais como a descarbonização, a eficiência energética e o desperdício de recursos. Este relatório mostra como nossas tecnologias, inovações e os mais de 18.000 colaboradores ao redor do mundo estão trabalhando juntos para criar soluções sustentáveis que melhoram vidas e protegem o planeta — hoje e para as futuras gerações.”

Principais destaques do Relatório de Impacto Global da Copeland:

Uma visão para um mundo sustentável: Saiba como a visão da Copeland para um mundo sustentável inclui o avanço de soluções que possibilitam a adoção de refrigerantes ecológicos, reduzem significativamente as emissões de carbono e protegem produtos perecíveis, como alimentos e medicamentos, em todas as regiões onde atua. Esses esforços estão alinhados com a missão da empresa de apoiar a transição para uma economia de baixo carbono, ao mesmo tempo que aprimora os serviços essenciais nos mercados comercial, industrial, de refrigeração e residencial em todas as partes do mundo.

Excelência ambiental e operacional: Demonstrando seu compromisso com a excelência ambiental e operacional, a Copeland aplica ativamente sistemas de negócios robustos, governança e estruturas éticas para alcançar resultados mensuráveis. A empresa estabeleceu metas ambiciosas de reduzir em 55% as emissões absolutas de Escopos 1 e 2 e em 32,5% as emissões de Escopo 3 até 2033. Essas metas refletem uma busca contínua pela responsabilidade ambiental e liderança no setor.

Pessoas, segurança e cultura: Conheça a cultura de pertencimento da Copeland, seu compromisso com o bem-estar e a inclusão, e a implementação de programas que promovem impacto nas comunidades e o engajamento dos colegas.

A Copeland expressa sua gratidão aos colegas, clientes e partes interessadas por suas contribuições para tornar essas conquistas possíveis. “Por meio dos esforços coletivos de nossa equipe global e da colaboração contínua com parceiros e comunidades, estamos gerando um impacto significativo e, ao mesmo tempo, agregando valor aos nossos clientes e investidores”, acrescentou Shuster.

O Relatório de Impacto Global completo está disponível para ser baixado no site da Copeland.

Sobre a Copeland

A Copeland é líder global em soluções sustentáveis de aquecimento, refrigeração, cadeia fria e industriais. Nós ajudamos clientes comerciais, industriais, de refrigeração e residenciais a reduzir suas emissões de carbono e a melhorar a eficiência energética. Abordamos questões como mudanças climáticas, crescimento populacional, demandas de eletricidade e cadeias de suprimentos globais complexas com inovações que promovem a transição energética, aceleram a adoção de refrigerantes naturais e de baixo PAG (Potencial de Aquecimento Global) favoráveis ao clima, e protegem os bens mais críticos do mundo por meio de uma cadeia fria eficiente e sustentável. Temos mais de 18.000 funcionários, com presença em mais de 40 países – uma presença global que nos permite atender clientes onde quer que estejam no mundo e enfrentar desafios com escala e rapidez. Nossas marcas líderes do setor e portfólio diversificado oferecem inovação e tecnologia comprovadas em mais de 200 milhões de instalações pelo mundo afora. Juntos, criamos soluções sustentáveis que melhoram vidas e protegem o planeta hoje e para as gerações futuras. Para mais informações, visite copeland.com.

