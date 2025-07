Tuvis propõe inovação ao oferecer segurança no WhatsApp

Em um cenário no qual abrir o WhatsApp ao acordar já é um hábito automático para a maioria dos brasileiros, e conversas com gerentes de banco, empresas e fornecedores se misturam às mensagens familiares, o aplicativo se tornou um canal de comunicação essencial. O Brasil, com cerca de 147 milhões de usuários, é o segundo país com o maior número de pessoas usando o WhatsApp, e oito em cada dez usuários preferem realizar negócios por ele.

Essa realidade impõe um novo desafio às empresas: como garantir segurança e compliance nas comunicações realizadas por esses aplicativos? A necessidade é urgente, especialmente considerando que os golpes via WhatsApp já registraram mais de 153 mil vítimas em 2024, tornando-se um dos crimes virtuais mais aplicados no país.

É nesse contexto que a tuvis, startup israelense-brasileira com presença em 35 países, atua. A empresa oferece soluções de compliance e segurança para canais como WhatsApp, iMessage e Telegram, focando em registro, governança e auditoria de mensagens.

Para Ron Korland, CTO e cofundador da tuvis, a ideia da solução surgiu ao observar a crescente onda de ataques e a falta de segurança nos aplicativos de mensagem. “Como nossa solução começou com a integração entre WhatsApp e CRM, sempre estivemos atentos ao uso da plataforma. Percebemos que nossos clientes precisavam de segurança para atender melhor seus próprios clientes e, ao mesmo tempo, estarem em conformidade com leis como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Foi então que desenvolvemos essa ferramenta”, explica Korland.

Pensando em inovação, Korland desenvolveu o DLP (Data Loss Prevention) próprio da tuvis, uma funcionalidade que tem o objetivo de proteger as mensagens e evitar o vazamento de informações. “As empresas conseguem criar suas próprias regras e políticas que bloqueiam o envio de conteúdo que não atende aos requisitos internos. Além disso, o gestor recebe notificações de incidentes sempre que uma mensagem que fere essa regra é enviada ou recebida. Com isso, nossos clientes têm total visibilidade e podem identificar tentativas de vazamento de dados ou qualquer violação de políticas de segurança e compliance, sejam elas internas ou externas”, diz.

Deborah Palacios Wanzo, CEO da tuvis, reforça a importância da inovação: “Essa solução, desenvolvida pelo nosso CTO em conjunto com nosso time de desenvolvimento, foi crucial para oferecermos às empresas uma forma de comunicação efetiva, utilizando os canais que os clientes já usam, e que, ao mesmo tempo, é totalmente segura”, diz.

Sobre a tuvis

A tuvis, anteriormente Whatslly, é uma empresa israelense presente em mais de 35 países que visa capacitar centenas de empresas em todo o mundo, incluindo grandes organizações como Petrobras, Pinterest e HDI Seguros, a usar plataformas de mensagens instantâneas com mais segurança, eficiência e em compliance. Com a solução da tuvis, as empresas podem aumentar a segurança e a produtividade de suas comunicações com clientes e potenciais clientes, simplificando os fluxos de trabalho de suas equipes.

