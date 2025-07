Cemitérios de SP reforçam treinamento em ética e acolhimento

O Grupo Maya, responsável pela gestão de serviços cemiteriais em São Paulo, inicia o segundo semestre de 2025 com uma agenda robusta voltada à qualificação de seus profissionais e à consolidação de uma cultura organizacional centrada na ética, no acolhimento e na excelência no atendimento.

Após o sucesso do ciclo de treinamentos comerciais realizado em fevereiro, uma nova edição será promovida em julho, com foco nos colaboradores da equipe comercial de cemitérios e funerárias, visando a qualificação do atendimento prestado aos munícipes nas unidades sob sua responsabilidade. A iniciativa prevê ainda outras duas etapas ao longo de 2025, como parte de um programa contínuo de qualificação.

Com abordagem prática e humanizada, o treinamento busca aprimorar técnicas de atendimento com foco no acolhimento, conduta ética e clareza na comunicação, reforçando a missão do grupo em oferecer uma experiência respeitosa e eficiente às famílias atendidas.

“A reformulação estratégica inclui mudanças nas práticas de atendimento, comunicação com o cliente e reposicionamento da identidade institucional — como a substituição dos números das quadras por nomes e frases que transmitam acolhimento e personalização”, explica Ricardo Gontijo, presidente da concessionária.

As capacitações também reafirmam diretrizes já estabelecidas nos compromissos firmados pela concessionária com o município, em consonância com padrões de integridade e conformidade. Além da área comercial, ao longo do ano o Grupo Maya promove formações voltadas ao fortalecimento de rotinas internas ligadas à governança e à conduta ética, envolvendo a alta gestão em ações que visam consolidar o controle institucional e ampliar a credibilidade dos serviços perante a sociedade.

A meta é ampliar gradualmente a participação dos demais colaboradores, com a expectativa de atingir todo o quadro funcional, reforçando a adoção de valores éticos em todos os setores, o respeito às normas e o comprometimento com a responsabilidade pública. A iniciativa busca assegurar que toda a equipe atue em sintonia com as diretrizes corporativas, contribuindo para a solidez da reputação da empresa e a continuidade dos negócios.