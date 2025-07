Fórum CF3 destaca potencial do interior paulista na economia

O Creative Film Finance Forum 2025 é um fórum de economia criativa que será realizado entre os dias 16 e 18 de julho, na cidade de Piracicaba (SP), com foco na economia criativa em territórios fora dos grandes centros urbanos. O evento reúne representantes de instituições públicas, iniciativas culturais e empresas do setor para discutir práticas de produção, circulação e inovação no campo audiovisual.



A programação contempla palestras, mesas de discussão, pitchings, apresentações tecnológicas e encontros de negócios. A iniciativa destaca o avanço contínuo da indústria criativa no interior de São Paulo, evidenciando o fortalecimento desse território como polo emergente de inovação cultural, produção audiovisual e desenvolvimento econômico associado à economia criativa.

Com diversas empresas criativas fora da capital, o interior paulista surge como palco de oportunidades rentáveis no setor audiovisual, cultural e de inovação tecnológica.

A retomada do ProAC ICMS com valores expressivos, do Proac Editais e do Fundo Setorial do Audiovisual é vista como um avanço na descentralização da produção cultural e no fortalecimento das cadeias criativas locais para 2025. A nova edição do programa Proac ICMS também passa a contar com mecanismos de transparência e regionalização, ampliando a participação de pequenas e médias cidades. Segundo a Agência SP Notícias, mais de 300 projetos já aprovados estão disponíveis na plataforma digital da Vitrine de Projetos, buscando patrocínio empresarial com isenção fiscal.

O audiovisual se consolidou como um setor estratégico, impulsionado pelo crescimento das plataformas digitais e pela expansão do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). De acordo com o Ministério da Cultura, o FSA tem viabilizado a construção e modernização de salas de cinema — incluindo em municípios que não contavam com exibição local — além de apoiar produção, inovação e acessibilidade no setor.

Com este cenário, iniciativas como o Creative Film Finance Forum ganham força estratégica ao se alinhar às diretrizes do fomento estadual, promovendo conexões entre empresas criativas do interior e o ecossistema nacional de cultura, tecnologia e inovação.

Realizado nos dias 16, 17 e 18 de julho em Piracicaba (SP), o Fórum Cf3 promove a integração entre agentes de cultura e empresas do interior paulista ao ecossistema nacional de economia criativa, audiovisual e cultura.

A programação do evento inclui palestras com especialistas do mercado criativo, mesas de discussão temáticas, pitchings de projetos audiovisuais e transmídia, demonstrações de experiências imersivas em AR/VR/MX (realidade aumentada, virtual e mista) e um exclusivo café de negócios, que conecta empresas, hubs de cultura, startups e investidores do setor. O formato visa estimular a troca de conhecimento, fomentar colaborações estratégicas e ampliar as oportunidades de negócios criativos na região.

Entre os convidados deste ano estão: Milena Larissa (Projeto Paradiso), Recy Cazarotto (OZ), André Sturm (MISSP), Marcio Yatsuda (Movioca), Bruno Zanoni (Stenna), Tatiana Lohmann (APACI), Jefferson Candido (SBT), Renato Candido (APAN), Leonardo Edde (Transforma/Rio Filmes), entre outros.

O Creative Film Finance Forum 2025 é produzido pela Frame7 Cinema e conta com o apoio da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativa do Estado de São Paulo, fundamental para a interiorização das políticas culturais e para o fortalecimento das regiões tradicionais de produção criativa. O apoio institucional reforça o compromisso com a descentralização dos recursos e com o fortalecimento das cadeias produtivas em todo o Estado.

O evento acontece nos dias 16, 17 e 18 de julho no Teatro Erotides de Campos - Av. Dr. Maurice Allain, 454 - Parque do Engenho Central, Piracicaba - SP. Mais informações e programação do evento podem ser obtidas pelas redes sociais do evento: www.instagram.com/creativefilmfinanceforum/. Toda a programação do evento é gratuita e acessível.

Website: http://www.cf3.live