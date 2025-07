Alter Solutions é adquirida por act digital, em alinhamento com uma só marca global para refletir suas operações consolidadas e visão compartilhada com o grupo. A reformulação da marca tem um marco estratégico na consolidação internacional da act digital e na estratégia de crescimento da ai-first. Com faturamento de 250 milhões de euros e mais de 5.000 funcionários, a act digital fortalece sua posição como player em tecnologia atuante em 12 países, atendendo a mais de 400 clientes. Com a aquisição, busca-se sustentar um crescimento anual superior a 20% até 2027, impulsionado por uma abordagem que prioriza a inteligência artificial (IA), a transformação digital e os serviços de segurança cibernética, ao mesmo tempo que expande o talento e a inovação nos principais mercados globais.

Alter Solutions, uma empresa europeia atuante em consultoria de TI, torna-se oficialmente act digital, reforçando o compromisso do grupo com a integração global, inovação e entrega digital escalável. A mudança de marca reflete uma visão partilhada a longo prazo e fortalece a posição da empresa como parceira global na transformação digital centrada na IA — combinando uma forte presença europeia com uma presença expansiva nas Américas. Esta transformação segue-se à aquisição de uma participação majoritária na Alter Solutions pela act digital em 2022 e reflete a integração de valores, serviços e visão estratégica de longo prazo entre as duas empresas. “Estamos entrando em uma nova fase com força, alcance e oportunidades ainda maiores”, disse Thibaut Charmeil, presidente da act digital. “Nossos clientes e equipes serão atendidos com agilidade e eficiência — agora amplificadas por uma estrutura global e capacidade de serviço mais profunda”.

Consolidação global

A unificação da marca permite à empresa acelerar a colaboração ultrapassando fronteiras, reforçar as capacidades de entrega e escalar a inovação em 12 países, incluindo Portugal, França, Alemanha, Polónia, Espanha, Marrocos, Bélgica, Brasil, EUA, Canadá, México e Luxemburgo.

Visão para o futuro: metas para 2027

Olhando para o futuro, a act digital pretende sustentar uma taxa média de crescimento anual superior a 20%, apoiada por investimentos contínuos em soluções de IA, desenvolvimento de talentos internacionais e capacidades de entrega global.

Experiência digital e cibernética

Com sua vivência em transformação digital, segurança cibernética e uma abordagem que prioriza a IA, a act digital oferece soluções tecnológicas estratégicas adaptadas a desafios de negócios complexos, com experiência global e entrega local.

O portfólio de serviços da empresa combina tecnologia, expertise e conhecimento das necessidades dos clientes em todos os setores e regiões geográficas. Isso inclui, entre outros, aceleração digital, transformação e crescimento de negócios, automação inteligente, modernização e plataformas de arquitetura digital, desenvolvimento ágil e qualidade, segurança cibernética e dados e IA. Todos os projetos e parcerias em curso permanecem inalterados, garantindo a total continuidade do serviço.

Website: http://actdigital.com