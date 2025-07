Design e planejamento viabilizam transformações em empresas

Em busca de alcançar uma vantagem competitiva, o design e o planejamento estratégico são ferramentas que viabilizam transformações de impacto nas empresas. Uma metodologia que une design thinking, facilitação e andragogia (aprendizagem focada em adultos) está disponível àqueles que procuram se diferenciar no mercado.

Foi assim que a fundadora e CEO da consultoria Recíproka, Graziela Bernardo, e cofundadora, conselheira consultiva e pesquisadora de Inovação, Deusa Marcon, desenvolveram uma metodologia proprietária, capaz de criar uma visão sistêmica e única do negócio entre a liderança, em pouco tempo.

“Este é um desafio de todo CEO da atualidade, por isso, quem unir planejamento e iniciativas sustentáveis conquistará uma vantagem competitiva”, afirma Graziela. “A gente faz as perguntas certas para os líderes que querem mudar o jogo”, aponta a CEO.

Em uma época em que encontrar o prompt certo é o que traz valor para os negócios, a Recíproka se especializou em definir as perguntas precisas e que vão alavancar estratégias viáveis, tirando os planos da gaveta. “Cada time e sua liderança conseguem desenvolver o potencial de encontrar soluções de forma conjunta. E isso tem a ver com a cultura da empresa”, acrescenta Deusa.

Segundo Graziela, “a facilitação é o caminho para criar a visão sistêmica na liderança, que dificilmente trabalha lado a lado no dia a dia”. “Discutimos as forças que vão influenciar o futuro ao invés de olhar para o retrovisor. É um processo interativo e cabe à Recíproka provocar, estimular a criatividade e gerar a reflexão”, detalha.

Para isso, a Jornada de Planejamento Estratégico da Recíproka é colocada em prática. Por meio da iniciativa, elas avaliam a cultura, tendências de futuro, oportunidades e ameaças do mercado, comportamento do usuário, modelo de negócio e até o design organizacional, pensando nos pilares estratégicos que podem garantir o crescimento e alcance do propósito.

“Estimulamos a colaboração e a cocriação entre os participantes, provocando reflexões e promovendo conexões, de modo a garantir que todos se reconheçam como corresponsáveis pela implantação das soluções”, explica Deusa.

O produto final é um plano cocriado por toda a liderança, viável, focado em resultados concretos e flexível às mudanças do cenário: a Bússola do Negócio, um instrumento de base para ativação de estratégias e táticas da organização, válido por até três anos — uma nova forma de planejar pensada para um contexto contemporâneo BANI (Frágil, Ansioso, Não Linear e Incompreensível). “Fica muito aprendizado para o time. Uma jornada de planejamento, engajamento e desenvolvimento de liderança”, complementa.

Conhecimento estruturado

Segundo a CEO, “negócios que precisam revisar suas estratégias de crescimento, estão em processo de fusão, querem descobrir sua vocação ESG, precisam rever seu modelo de negócio, reposicionar a marca ou fortalecer sua cultura, trazer mentalidade de inovação ou até mesmo integrar lideranças para solucionar os desafios complexos do negócio estão no alvo".

O conhecimento da Recíproka está estruturado na experiência no universo corporativo, público e do terceiro setor, com influência das escolas do design, da consultoria e de inovação, além de bases na academia — ou seja, teoria e prática caminham juntas.

“Contratamos a Recíproka e vimos que o trabalho delas tem um entendimento, um design de serviços, que entende qual é a necessidade, qual é o impacto, qual é a dor que esse cliente está sentindo”, reconhece Carolina Ottoboni, Chief People Officer da Vórtx, uma das empresas que já planejou com a Recíproka.

ESG

Dentro do modelo de negócio, cada projeto da Recíproka tem parte do seu investimento direcionado ao Planeja Perifa®, movimento que capacita mulheres da periferia a planejarem novas realidades — valor compartilhado que retorna ao cliente da consultoria na forma de créditos ESG, que podem ser comunicados institucionalmente.

“A ideia surgiu a partir da constatação de que muitos dos nossos clientes não tinham estrutura ESG, mas queria partir de algum lugar. Unimos um princípio da Recíproka a uma necessidade do cliente, gerando valor para ambas as partes, inclusive a comunidade. O Planeja Perifa® é uma forma de levar a cultura do planejamento para a comunidade e de criar bases para que as mulheres saibam como transformar sonhos em negócios que alavanquem a sua independência financeira e uma mudança geracional em suas famílias", conta Graziela.



Para saber mais, basta acessar: www.reciproka.com.br.

Website: https://www.linkedin.com/company/reciproka-estrategia/