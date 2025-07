Edição Animalis do World Branding Awards 2025-2026 homenageia marcas líderes de animais de estimação e outros animais a nível mundial

A edição Animalis do World Branding Awards 2025-2026 marcou sua quinta edição, reunindo marcas líderes de animais de estimação e outros animais de todo o mundo. Estas marcas foram homenageadas por suas destacadas conquistas, obtendo reconhecimento como Vencedoras Nacionais, Regionais e Internacionais.

A cerimônia de premiação, organizada no prestigiado Palácio de Hofburg, em Viena, recebeu vencedores de diversas categorias, incluindo alimentos para animais de estimação, varejo, bem-estar, exposições de animais de estimação e produtos aquáticos. Mounia Berrada-Gouzi apresentou a noite com maestria, que culminou em uma grande celebração da excelência da marca.

"A Edição Animalis do World Branding Awards reconhece marcas que atingiram a mais alta distinção com reconhecimento genuíno no coração e na mente dos consumidores. Esta noite, homenageamos aqueles cujos nomes ressoam mundialmente, cujos valores inspiram fidelidade e cuja presença define a excelência no setor de animais de estimação e outros animais", disse Richard Rowles, Presidente do World Branding Forum.

Das mais de 950 marcas indicadas por mais de 80.000 consumidores em uma pesquisa online mundial, apenas as 105 melhores marcas de 25 países alcançaram o cobiçado título de vencedoras. Ganhar um World Branding Award é uma conquista significativa, que consolida seu status como líderes do setor.

Comprovando sua excelência e marca impecável, os vencedores a nível internacional incluem Frontline (Alemanha), Kit Cat (Singapura), KONG (Reino Unido), Sheba (EUA) e Whiskas (EUA).

Os vencedores nacionais incluem Bamboodles (Reino Unido), Bok Dok (Tailândia), CIAO (Japão), Cooper and Gracie (Reino Unido), Delibest (Suíça), Heads Up For Tails (Índia), Kaniva (Tailândia), Kasty (Tailândia), Kelly & Co’s (Tailândia), Nutriment Natural Treats (Reino Unido), OhMyPet! Expo (Malásia), Pampered Pets (Singapura), Petio (Japão), Powercat (Malásia), Pramy (Tailândia), Topbreed (Filipinas) e Vancat (Turquia), para mencionar alguns.

Os vencedores regionais incluem Alps Natural (Malásia), EHEIM (Alemanha) e Hikari (Japão). Estas marcas foram eleitas como favoritas dos consumidores em 4 ou mais países, em 3 ou mais áreas de uma região geográfica específica.

Com o encerramento da edição Animalis do World Branding Awards 2025-2026, a tão aguardada edição mundial do World Branding Awards está programada para retornar ao cenário em novembro.

Para mais informações, acesse awards.brandingforum.org.

SOBRE O WORLD BRANDING AWARDS

O World Branding Awards é o principal prêmio do World Branding Forum, uma organização sem fins lucrativos registrada. Os prêmios reconhecem as conquistas de algumas das melhores marcas do mundo.

