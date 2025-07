Pesquisa fortalece vínculo com clientes internos da Brasal

A Brasal, com forte atuação nos segmentos de incorporação e construção, bebidas, combustíveis e energia, vem investindo em ferramentas que impulsionam a experiência dos colaboradores em diferentes segmentos do Grupo. Uma dessas ferramentas é a Pesquisa de Satisfação estruturada, desenvolvida em parceria com o IEG, com o objetivo de entender profundamente as percepções dos clientes do Centro Corporativo e transformar os resultados em ações concretas e estratégicas.

“A pesquisa de satisfação proporcionou ao Centro Corporativo da Brasal um entendimento mais profundo das necessidades dos clientes, permitindo identificar áreas de melhoria, revisar processos e fortalecer o relacionamento entre equipes e clientes. Além disso, os resultados impulsionaram a criação de planos de ação monitorados de perto, com impacto direto na remuneração variável das equipes, e, por meio da parceria com o lEG, possibilitaram comparações estratégicas com as melhores práticas de mercado, aumentando a precisão e a maturidade da iniciativa”, afirma Leonardo Oliveira, Gerente de Gestão Estratégica da Brasal.

O modelo adotado prioriza a avaliação em diferentes dimensões, como a clareza na comunicação e a qualidade nas entregas, e permite um maior alinhamento dos gestores do Centro Corporativo em relação aos seus processos.

“A escuta ativa estruturada, aliada a uma leitura inteligente dos dados, pode proporcionar insights valiosos, que auxiliam na tomada de decisões e na implementação de melhorias concretas no atendimento e na percepção dos clientes internos", destaca Lara Pessanha, Sócia do IEG e Responsável pela área de Inteligência de Mercado.

A Brasal valoriza a opinião dos seus clientes e isso se reflete no Centro Corporativo, que aplica pesquisas de satisfação com os clientes internos há sete anos. Até 2022 as pesquisas eram realizadas internamente, no entanto, em 2023, a empresa buscou uma parceria com o IEG para torná-las mais estruturadas e isentas. Após a implementação da pesquisa reformulada em conjunto com o IEG, o Centro Corporativo da Brasal observou alguns benefícios como: 1. Entendimento mais profundo das percepções dos clientes



A pesquisa estruturada possibilitou uma compreensão mais detalhada das necessidades e desafios dos clientes, sendo uma ferramenta para tangibilizar as mudanças necessárias, como a revisão dos prazos de atendimento (SLAs). 2. Maior foco no relacionamento com os clientes



A pesquisa gerou um engajamento mais forte entre as equipes do Centro Corporativo e seus clientes, promovendo uma maior proximidade e uma comunicação mais eficiente com os segmentos e unidades. Em 2025, a Pesquisa de Satisfação superou a meta de adesão de 60%, um aumento de 20% em comparação com a edição realizada no primeiro semestre de 2024, refletindo a melhoria no engajamento dos usuários. 3. Mapeamento de áreas com maiores oportunidades de melhoria



A pesquisa revelou áreas com possibilidades de melhorias, levando à revisão de processos e troca de gestão, em alguns casos.

Com isso, os resultados da pesquisa deixam de ser apenas números e passam a ser base para decisões reais e evolutivas.

“A Pesquisa de Satisfação é uma ferramenta muito valiosa para todas as empresas, independentemente do seu segmento ou porte. Ao ouvir o cliente, é possível direcionar os projetos e as melhorias para o que realmente faz sentido para quem utiliza os produtos/serviços oferecidos. Nos CSCs, esse cenário não é diferente, ainda mais considerando que um dos principais diferenciais do modelo de Serviços Compartilhados é o foco no cliente”, reforça a empresária.

