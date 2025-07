China: Sofar Solar é listada na Bolsa de Valores de Shenzhen

A empresa Sofar Solar, fornecedora global de soluções solares fotovoltaicas e de armazenamento de energia, foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, na China. A estreia ocorreu no dia 2 de abril, na presença do presidente da Sofar, Xu Tao, de representantes de agências governamentais, intermediários, parceiros e convidados.

Segundo a Sofar, a listagem destaca a entrada nos mercados globais de capitais e impulsiona a integração entre tecnologia e capital, em meio à transição energética mundial e às metas chinesas de “duplo carbono”.

“O principal objetivo dessa iniciativa é acelerar o crescimento internacional da Sofar, ampliar a presença no setor de energia renovável e consolidar a posição como líder em soluções solares e de armazenamento”, afirmou Eduardo Fróes, country manager da Sofar Brasil.

“Ao acessar novos recursos financeiros, a empresa deseja fortalecer a capacidade de investir em inovação tecnológica, expandir o mercado e aprimorar suas operações globais, além de reforçar seu compromisso com a transição energética e as metas de carbono zero”, complementa o executivo.

De acordo com Fróes, a captação de recursos na Bolsa permitirá à Sofar intensificar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Atualmente, mais de 25% dos funcionários são dedicados a esse setor.

A expectativa é que os recursos fortaleçam a capacidade da Sofar de antecipar e atender às demandas de um mercado em constante evolução, com soluções mais eficientes, sustentáveis e adaptadas a diferentes contextos globais.

“Ao investir em tecnologias que contribuem para a descarbonização e oferecer soluções integradas de energia solar e armazenamento, a Sofar busca assegurar que seu crescimento seja sustentável. Além disso, nossa atuação global segue princípios de desenvolvimento ordenado, responsabilidade social e respeito às particularidades de cada mercado”, explica Fróes.

Atuação da Sofar Solar no Brasil e no mundo

Fundada em 2013, a Sofar Solar está presente em mais de 100 países e regiões, priorizando a contratação de colaboradores locais. O portfólio principal da empresa inclui inversores string de 1 a 320 quilowatts (kW), inversores híbridos de 3 a 20 kW, baterias de armazenamento e acessórios para sistemas fotovoltaicos, oferecendo soluções energéticas para instalações residenciais, comerciais, industriais e usinas solares de grande porte.

Até junho de 2024, os embarques globais de inversores da empresa superaram 34 gigawatts (GW), com uma taxa de crescimento anual composta superior a 100% entre 2020 e 2022.

A Sofar conquistou uma posição entre as cinco principais marcas chinesas de inversores fotovoltaicos e de inversores para armazenamento de energia no mundo, sendo reconhecida como “Top Brand PV” pela EUPD Research na Índia, Polônia, Reino Unido, Itália, Brasil e Austrália.

“Desde o início das operações no Brasil, a empresa já comercializou um total de 4,3 GW em inversores. Esse resultado é fruto de parcerias estratégicas com os principais distribuidores do setor, além do engajamento dos integradores, que desempenham um papel fundamental na disseminação e instalação de nossas soluções. Graças a essa ampla rede de parceiros, conseguimos ofertar cobertura em todo o território nacional", destaca Fróes.

Ele lembra que, com objetivo de atender melhor às necessidades dos diversos mercados, a Sofar também estabeleceu plataformas de serviço localizadas em mais de 20 países, incluindo Reino Unido, Polônia e Alemanha, além de centros de pós-venda na Polônia e na República Tcheca e um centro logístico na Holanda.

Para os próximos anos, a empresa planeja seguir priorizando a inovação tecnológica e o crescimento global. “A abertura de capital na Bolsa de Shenzhen representa não apenas um novo capítulo na trajetória da Sofar, mas também uma reafirmação do compromisso com o futuro da energia limpa”, sintetiza Fróes.

Para saber mais, basta acessar: https://br.sofarsolar.com/