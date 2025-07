IEG conecta líderes de CSCs em eventos no 1º semestre

No primeiro semestre de 2025, o Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) promoveu dois eventos para líderes de Centros de Serviços Compartilhados (CSCs). Juntos, a 12ª edição do Shared Services Knowledge Exchange (SSKE), em 7 de maio, e o Shared Services Meeting 2025 (SSM), em 17 de junho, reuniram cerca de 360 líderes em discussões e reflexões, principalmente em temas sobre tecnologia, pessoas, processos e cliente.

Com o tema “CSC em Foco: inteligência analítica, desenvolvimento humano e impacto global”, o 12ª SSKE se consolida como um dos maiores eventos de interação e discussão para líderes e especialistas que atuam na gestão e evolução do mercado de Serviços Compartilhados.



O evento foi estruturado para oferecer uma experiência completa, uma programação rica, muita troca e networking estratégico. Temas estratégicos foram discutidos, como Transformação Social e Novos Paradigmas da IA, Inteligência Artificial e Automação em CSCs, Gestão da Experiência do Cliente (CX) e Voz do Cliente (VoC), Indicadores de Desempenho (KPIs) e Governança de Dados e Liderança, Cultura Organizacional e Bem-Estar.

O SSM 2025, Shared Services Meeting, marcou o segundo encontro on-line dos seis grupos de discussão sobre CSC gerenciados pelo IEG, em um encontro exclusivo, dinâmico e totalmente interativo. Reunindo empresas de diversos setores e portes do país, o SSM 2025 debateu os principais desafios, oportunidades e inovações que estão impactando os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs).

Com a participação de empresas integrantes dos grupos GESC, Compartilha, SOMAR, Coopera+, Inova e Transforma, o segundo encontro teve como foco fortalecer o ecossistema de troca e aprendizado contínuo entre seus membros, por meio de apresentações de cases e debates.

Quatro frentes estratégicas foram tratadas no evento: Liderança & Pessoas, Processos, Tecnologia e Cliente formaram o eixo de toda a agenda.

A programação foi encerrada com um wrap-up realizado por representantes dos seis grupos Compartilha, Coopera+, GESC, Inova, SOMAR e Transforma que consolidaram tendências que guiarão as prioridades de 2025. Apresentando os principais aprendizados e assuntos discutidos no encontro e próximos passos para o segundo semestre, falando sobre “Liderança e Pessoas”, “Processos”, “Tecnologia” e “Cliente”.

O IEG já prepara oque será realizado dia 17 de setembro em São Paulo.