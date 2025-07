Grupos de CSC: mais de 130 empresas trocam boas práticas

Há mais de uma década, o IEG coordena grupos de discussão sobre Serviços Compartilhados, uma comunidade de troca de boas práticas e conteúdos entre empresas do mercado no Brasil. Em 2025, essa iniciativa se consolidou ainda mais, reunindo mais de 130 empresas nos seis grupos e impactando diretamente um ecossistema com mais de 35 mil profissionais atuando em CSCs.

Atualmente, seis grupos, Compartilha, Coopera+, GESC, Inova, SOMAR e Transforma, reúnem empresas que possuem ou estão implementando um CSC, promovendo um ambiente para networking, benchmarking e aprofundamento em temas relevantes do cenário de Serviços Compartilhados.

Através de uma rotina estruturada e diversificada para os CSCs, líderes e especialistas do setor participam de encontros presenciais com temas atuais e debates dinâmicos, pesquisas rápidas quinzenais para benchmarking colaborativo, trocas diretas e rápidas pelo WhatsApp, acesso a plataforma Grupos CSC, plataforma on-line que centraliza todas as informações, discussões, dados e recursos relacionados aos Grupos, participam do Shared Services Meeting: encontro exclusivo e dedicado aos participantes dos Grupos de Discussão.

Em 2025, foram realizados até o momento 12 encontros presenciais, sediados em empresas como RD Saúde, TOTVS, Cogna Educação, Equatorial Energia, EloPar, Formitex, OceanPact, Heineken, entre outras. As reuniões ocorreram em diferentes estados, ampliando a diversidade de perspectivas e contextos dos debates.

Os temas abordados procuraram refletir desafios do setor, com destaque para: inteligência artificial nos CSCs, indicadores estratégicos, estratégias de produtividade e automação, autoatendimento nos CSCs e atração e retenção de talentos.

Os grupos também participam de pesquisas rápidas e enquetes sobre temas críticos. "Desde o início do ano, foram respondidas mais de 1.600 perguntas, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, com foco em: automação e RPA, satisfação e engajamento dos colaboradores, dados do CSC, autoatendimento e benchmarking de estrutura e escopo dos CSCs", ressalta Taís Nascimento, sócia do IEG.

Além dos encontros e pesquisas, os membros mantêm trocas dinâmicas via grupos de WhatsApp, onde líderes de CSC compartilham dúvidas, desafios, soluções e benchmarkings em tempo real. Segundo Nascimento, "essa interação fortalece o senso de comunidade e acelera a difusão de boas práticas, com foco em apoio entre pares e networking de valor".

"Os grupos de discussão sobre CSC do IEG seguem como referência em troca estruturada e desenvolvimento contínuo de CSCs no Brasil. A cada ano, o projeto evolui em profundidade, diversidade de temas e impacto real para as empresas participantes", destaca a sócia do IEG.

Website: http://www.ieg.com.br