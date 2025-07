LevelBlue adquirirá a Trustwave e se tornará a maior provedora especializada em serviços de segurança gerenciados

A LevelBlue, líder mundial em serviços de segurança gerenciados (MSS) baseados na nuvem e impulsionados por IA, assinou um acordo definitivo para adquirir a Trustwave, fornecedora mundial de serviços de segurança cibernética e detecção e resposta gerenciadas (MDR), do MC2 Security Fund (MC2), um fundo de private equity patrocinado pelo The Chertoff Group, uma empresa de consultoria em segurança e crescimento reconhecida internacionalmente. Essa aquisição estratégica complementa o recente acordo da LevelBlue para adquirir o negócio de consultoria em segurança cibernética da Aon, anteriormente conhecido como Stroz Friedberg, e fortalece ainda mais a liderança da empresa no mercado, unindo dois provedores líderes de serviços de segurança gerenciados (MSSP) para oferecer resultados incomparáveis em segurança cibernética por meio de um conjunto abrangente e ampliado de serviços projetados para se manteràfrente do cenário de ameaças em rápida evolução. A aquisição criará o maior MSSP especializado do setor.

A aquisição integrará a ampla experiência da LevelBlue em gerenciamento estratégico de riscos e infraestrutura de segurança cibernética com a plataforma Fusion da Trustwave e o serviço MDR nativo da nuvem, que oferece proteção de segurança cibernética 24 horas por dia os sete dias da semana para organizações no mundo inteiro. Os recursos combinados proporcionam às empresas visibilidade e controle sem precedentes sobre como os recursos de segurança são provisionados, monitorados e gerenciados em qualquer ambiente, fortalecendo a resiliência cibernética geral. Os portfólios combinados também estabelecerão uma plataforma de defesa gerenciada de segurança cibernética estrategicamente unificada, apoiada pela plataforma de detecção de ameaças com IA da LevelBlue e pelos recursos de pesquisa e inteligência de ameaças da SpiderLabs, protegendo ativos críticos em ambientes de nuvem, híbridos e locais.

No início deste ano, a Trustwave se tornou o primeiro provedor de serviços MDR especializado a obter o status de autorização total pelo Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) dos EUA. Essa conquista, juntamente com a autorização StateRAMP da Trustwave, posiciona a LevelBlue para atender aos rigorosos requisitos “US eyes only” (somente para os EUA) da Base Industrial de Defesa e da Certificação do Modelo de Maturidade em Segurança Cibernética (CMMC) para serviços MDR nos mercados governamentais federal, estadual e local estadunidense.

“A aquisição da Trustwave representa um momento crucial para a LevelBlue e para o setor de segurança cibernética”, disse Robert McCullen, presidente e CEO da LevelBlue. “A ampla experiência da Trustwave em serviços gerenciados de detecção e resposta, combinada com sua inteligência de ameaças incomparável da SpiderLabs e autorizações FedRAMP e StateRAMP de missão crítica, se alinha perfeitamenteànossa visão de fornecer proteção de segurança cibernética simplificada e poderosa às organizações. Essa jogada estratégica reflete nosso compromisso em oferecer melhores resultados de segurança cibernética aos nossos clientes e melhora nossas capacidades globais de entrada no mercado, bem como nos mercados governamentais federais, estaduais e locais dos Estados Unidos.”

“Estamos entusiasmados com a parceria com a LevelBlue para impulsionar nossa próxima fase de crescimento e revelar um valor cibernético ainda maior para nossos clientes”, comentou Eric Harmon, CEO da Trustwave. “O cenário de ameaças continua evoluindo a um ritmo vertiginoso. Este anúncio reforça a liderança de mercado da Trustwave e, juntamente com a LevelBlue, nos posiciona para fortalecer ainda mais nossa posição de liderança combinada, reforçar nosso portfólio de segurança ofensiva e defensiva e impulsionar inovações adicionais para proteger e fortalecer ainda mais nossos clientes contra ameaças cibernéticas disruptivas e prejudiciais.”

Com sede em Chicago (EUA) e operações no mundo todo, a Trustwave é composta por mais de 1 mil profissionais especializados em segurança e reconhecida por analistas como líder em detecção e resposta gerenciadas, serviços de segurança gerenciados, serviços de consultoria em segurança cibernética, testes de penetração, segurança de bancos de dados e segurança de e-mail. A equipe de elite Trustwave SpiderLabs oferece pesquisa de ameaças, inteligência e caça a ameaças líderes do setor, todas integradas aos serviços e produtos da Trustwave para aumentar a resiliência cibernética em uma era de ataques cibernéticos inevitáveis.

“A união de dois líderes de longa data em MSS e MDR sinaliza o amadurecimento do mercado e a consolidação do setor, mas também uma grande oportunidade”, afirmou Christina Richmond, analista principal do Richmond Advisory Group. “A equipe SpiderLabs da Trustwave e a plataforma Fusion, integradas aos recursos de inteligência de ameaças e aprendizado de máquina da LevelBlue, com o apoio da Open Threat Exchange (OTX), melhorarão a detecção e a resposta a ameaças em uma plataforma baseada na nuvem. Acrescente a isso a aquisição recentemente anunciada dos grupos de consultoria em segurança cibernética e litígios de propriedade intelectual da Aon, e o potencial para uma empresa internacional de segurança cibernética e gerenciamento de riscos com serviços completos fica evidente.”

“A união de forças com a LevelBlue marca um novo e empolgante capítulo para a Trustwave e para nossos clientes”, disse Chad Sweet, presidente da Trustwave e cofundador do The Chertoff Group/MC2. “A combinação da detecção de ameaças por IA da LevelBlue e da plataforma Fusion Intelligent Security Operations, autorizada pela FedRAMP e StateRAMP, da Trustwave, permite proteção de segurança cibernética de ponta para empresas e clientes governamentais.”

Esta aquisição é uma parte crucial da estratégia mais ampla da LevelBlue de fundir as melhores organizações com suas capacidades, proporcionando resultados superiores para os clientes. A consolidação do portfólio foi estrategicamente projetada para atenderàcrescente demanda por soluções de segurança cibernética gerenciadas mais abrangentes e integradas, o que posiciona a LevelBlue para se tornar a maior MSSP independente e especializada no âmbito mundial.

“Os recursos gerenciados de detecção e resposta certificados pelo FedRAMP e StateRAMP são uma expansão empolgante para os serviços de segurança gerenciados da LevelBlue”, acrescentou Shawn Hakl, chefe de Produtos Comerciais da AT&T. “Essa combinação de negócios posiciona a LevelBlue como um provedor estratégico de serviços de segurança cibernética no portfólio da AT&T, principalmente para nossos valiosos clientes federais.”

O Santander está atuando como consultor financeiro e a Kirkland & Ellis LLP como consultora jurídica da LevelBlue. A Guggenheim Securities está atuando como consultora financeira e a Pillsbury Winthrop Shaw Pittman como consultora jurídica da Trustwave. O Chertoff Group fará parceria com a LevelBlue para fornecer insights estratégicos para acelerar ainda mais o crescimento no segmento de mercado de MDR. Os termos financeiros não foram divulgados e a aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento.

