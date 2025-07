StoneX firma carta de intenções para adquirir entidades de gestão de patrimônio da Intercam nos EUA

StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), uma empresa multinacional de serviços financeiros, anunciou hoje que firmou uma carta de intenções para adquirir a Intercam Advisors, Inc. e a Intercam Securities, Inc. da Intercam Holdings, Inc.

A aquisição proposta permanece sujeitaànegociação e execução de contratos definitivos, que estarão sujeitos a aprovações regulatórias e outras condições de fechamento.

"Esta transação está alinhadaàestratégia da StoneX de expandir sua presença mundial em gestão de patrimônio, sobretudo na América Latina, e oferecer aos clientes acesso mais amplo a mercados e produtos de investimento", disse Jay Carter, Diretor Executivo da StoneX Wealth Management.

As partes estão trabalhando para finalizar os termos e firmar um contrato definitivo em um futuro próximo.

Sobre a StoneX Group Inc.

A StoneX Group Inc., através de suas subsidiárias, opera uma rede internacional de serviços financeiros que conecta empresas, organizações, operadores e investidores ao ecossistema do mercado mundial através de uma combinação exclusiva de plataformas digitais, serviços de compensação e execução de ponta a ponta, atendimento de alto nível e profundo conhecimento especializado. A Empresa se empenha por ser a única parceira de confiança de seus clientes, ao prover sua rede, produtos e serviços para que possam buscar oportunidades de negociação, gerenciar seus riscos de mercado, fazer investimentos e melhorar seu desempenho comercial. Como uma empresa Fortune 100 com sede na cidade de Nova York e com ações cotadas na Nasdaq Global Select Market (NASDAQ:SNEX), a StoneX Group Inc. e seus mais de 4.400 funcionários atendem mais de 54.000 clientes comerciais, institucionais e de pagamentos, bem como mais de 400.000 contas de varejo, em mais de 70 escritórios espalhados por seis continentes. Mais informações sobre a Empresa estão disponíveis em www.stonex.com.

StoneX Wealth Management é o nome comercial da StoneX Securities Inc., uma corretora registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e membro da FINRA/SIPC, e da StoneX Advisors Inc., uma consultoria de investimentos registrada na SEC. O registro na SEC não implica um nível específico de qualificação ou treinamento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250630989037/pt/

Contato com a mídia:

Cognito Media

StoneX@cognitomedia.com

Consultas de relações com investidores:

Kevin Murphy

(212) 403 - 7296

kevin.murphy@stonex.com