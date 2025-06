Andersen Consulting aperfeiçoa capacidades de transformação empresarial ao incorporar The Clearing

A Andersen Consulting aprofunda sua plataforma ao incorporar a empresa colaboradora The Clearing, uma consultoria de gestão especializada em transformação organizacional e desenvolvimento de liderança.

Fundada em 2009, a The Clearing assessora clientes em desafios complexos, ao alinhar liderança, estratégia, cultura e operações. A empresa trabalha com agências federais, corporações e organizações sem fins lucrativos para impulsionar mudanças mensuráveis ??entre diversas partes interessadas, a serviço da visão e estratégia de um líder. Com ampla experiência em setores como segurança nacional, saúde e serviços financeiros, a The Clearing, com sua combinação exclusiva de talentos e experiência em desenvolvimento organizacional, análise de dados e consultoria visual, lidera transformações empresariais em escala, trabalhando em conjunto com clientes e especialistas funcionais para garantir que a consultoria se traduza em adoção.

"Oferecemos resultados transformacionais que se alinham não somente às metas estratégicas, mas também aos sistemas humanos que os impulsionam", disse Tara Carcillo, Diretora Executiva da The Clearing. "O alcance mundial e a profundidade operacional da Andersen Consulting complementam perfeitamente nossos pontos fortes em alinhamento de liderança, cultura e clareza estratégica. Ampliamos nossa capacidade de atender líderes que navegam em uma complexidade sem precedentes através da cooperação."

Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen, acrescentou: "O que torna esta cooperação atrativa é a sinergia entre nossas organizações. A The Clearing é capaz de decifrar as dimensões humanas e culturais da transformação, enquanto a Andersen Consulting oferece as melhores soluções em uma plataforma mundial. Juntas, podemos oferecer aos clientes um caminho holístico e efetivo para uma transformação empresarial sustentável."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que proporciona um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA e soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe internacional, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade global e experiência em assessoria, em uma plataforma mundial com mais de 20.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 500 locais mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras a nível mundial.

