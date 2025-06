Royalton Resorts Lança Nova Marca Exclusiva para Adultos em Barbados

ST. MICHAEL, Barbados, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para adultos que buscam uma experiência memorável em vez de apenas um refúgio, o Royalton Luxury Resorts lançou o Royalton Vessence, uma nova marca voltada para adultos que reimagina a experiência com tudo incluído. Projetado para o viajante calmo e moderno, ele atrai para uma conexão mais profunda com o destino através da arte, do sabor local e dos sentidos.

O primeiro concretizar essa visão será o Royalton Vessence Barbados, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, com estreia para meados de 2026. Introduzida anteriormente como Royalton CHIC Barbados, a propriedade evoluiu para uma experiência que se alinha mais de perto com a essência do destino, oferecendo um ambiente onde a autenticidade, a calma e a criatividade se unem perfeitamente.

“Estamos muito contentes em introduzir a nossa nova marca em um momento em que comemoramos 15 anos de trajetória na indústria de tudo incluído”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. “Isso é um exemplo de tudo o que fazemos de melhor. Criamos conceitos com visão do futuro que demonstram a evolução das expectativas dos hóspedes, e ampliamos os limites do que pode ser uma fuga orientada para adultos. Desde ser o primeiro na região a oferecer natação noturna sob as estrelas até a introdução de espaços projetados para desintoxicação e reconexão digital, abraçamos o que mais importa de maneiras novas e significativas.”

A partir do momento em que os hóspedes chegam, o Royalton Vessence Barbados dará o tom com design selecionado e obras de arte de inspiração local que contam a história do destino, incluindo exposições rotativas de artistas regionais. Cada suíte foi cuidadosamente decorada como uma acomodação artística e de luxo, combinando o conforto refinado com um forte senso de lugar. No topo da categoria, as Chairman Suites ganharão vida com peças de arte, oferecendo um retiro elevado e distinto com vistas deslumbrantes. Os hóspedes também podem escolher a categoria de suíte Diamond Club™ atualizada com serviço de mordomo personalizado, acesso a áreas exclusivas e benefícios premium.

Em toda a propriedade, toques imersivos convidam os hóspedes a se conectarem em um nível mais profundo. The Studio, um espaço exclusivo no coração do resort, oferece oficinas práticas de arte, cerâmica e criatividade culinária durante o dia, eànoite se transforma em um palco íntimo para apresentações de jazz e de acústicas ao vivo. Este resort com tudo incluído, orientado para adultos, também será o primeiro na região a introduzir piscinas iluminadas para natação até tarde da noite sob as estrelas, juntamente com espaços dedicadosàdesintoxicação digital que incentivam a presença, a conversa significativa e a reflexão.

A experiência continua com o Moddo by Royalton FIT, um programa de bem-estar holístico com sessões de ioga, respiração e movimentos expressivos liderados por treinadores especializados. Ao final da estadia, o Royalton Vessence Barbados será o primeiro no destino a oferecer aos hóspedes um serviço de traslado gratuito para o aeroporto, garantindo uma chegada perfeita a esta fuga reimaginada voltada para adultos.

“Nos inspiramos profundamente na criatividade, energia e calor de Barbados”, acrescentou Pelfort. “Esta marca foi criada para dar vida a cada destino através de cada experiência no resort. Desde às obras de arte nas paredes até a música tocada após o pôr do sol, é tudo sobre viver a cultura sem nunca ter que sair do hotel.”

Localizado na procurada Platinum Coast da ilha, o Royalton Vessence Barbados combina a alegre elegância costeira com a alma caribenha. Não é apenas a estreia de um novo resort, é o início de um novo padrão em viagens orientadas para adultos.

Para mais informações, visite www.royaltonvessence.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 80 hotéis e mais de 20.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

