NetApp designa inovador disruptivo Syam Nair como Diretor de Produto, destacando seu compromisso com uma visão ousada de produtos

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje a designação de Syam Nair como seu novo Diretor de Produtos (CPO), a partir de segunda-feira, 7 de julho de 2025. Nair sucede Harv Bhela, que concluiu seu mandato em junho após um período bem-sucedido na liderança de produtos.

Nair é um ex-executivo da Salesforce e da Microsoft, reconhecido como um inovador independente no setor, com mais de 25 anos de experiência em escalonar plataformas em nuvem e impulsionar o hipercrescimento. Em sua nova função, Nair irá liderar as equipes de produtos e engenharia da NetApp para acelerar a inovação em nuvem híbrida e ofertas de IA, além de impulsionar a visão estratégica da NetApp para o crescimento de negócios baseado em dados.

"Estou muito feliz em receber Syam na equipe de liderança da NetApp. Ele se une a nós em um momento em que nossos clientes buscam a NetApp para ajudá-los a atingir crescimento e produtividade com base em dados: eles não só precisam inovar para se manteràfrente, como também simplificar para melhorar a produtividade e a agilidade. Este é um equilíbrio que Syam dominou ao longo de sua carreira", disse George Kurian, Diretor Executivo da NetApp. "O histórico comprovado de Syam, desde a criação de serviços de dados Azure em escala mundial na Microsoft até a liderança de plataformas de hiperescala como a Salesforce Data Cloud, é exatamente o que precisamosàmedida que aperfeiçoamos nosso foco em mercados de alto crescimento. É importante ressaltar que ele não é apenas um tecnólogo brilhante, mas também um líder que prioriza as pessoas e forma equipes com base na integridade e em uma mentalidade de crescimento. Sob a liderança de produtos de Syam, estou confiante de que a NetApp irá oferecer ainda mais inovação e valor aos clientes, reforçar nossa posição como líder em nuvem, dados e IA, e permanecer na vanguarda do que está por vir."

Syam Nair se uneàNetApp procedente da Zscaler, onde atuou como Diretor de Tecnologia e Vice-Presidente Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento. Nair traz mais de duas décadas de experiência em engenharia e desenvolvimento de produtos, com experiência em incubar novas tecnologias do zero e liderar grandes equipes em transformações em escala. Durante sua gestão na Microsoft, Nair foi parte da equipe de liderança que desenvolveu e expandiu os serviços de dados da Azure distribuídos a nível mundial. Na Salesforce, sua liderança foi pioneira em inovações que definiram o setor, incluindo a Salesforce Data Cloud, a plataforma Agentic de última geração que avançou significativamente os recursos de interação com clientes da empresa, com tecnologia de IA.

"Estou empolgado por fazer parte da NetApp em um momento tão crucial para o setor. As empresas estão adotando a nuvem e a IA para transformar suas operações, e a NetApp está em uma posição exclusiva de ajudá-las a ter sucesso com seu rico portfólio e talentos", disse Syam Nair, Diretor de Produtos da NetApp. "Passei minha carreira enfrentando desafios tecnológicos complexos e liderando equipes em transformações para um hipercrescimento. Estou animado em trazer esta experiênciaàNetApp. Iremos definir uma visão audaciosa para o futuro dos serviços de dados em nuvem híbrida e executá-la com uma mentalidade de crescimento e foco incansável no sucesso do cliente. A NetApp tem uma missão inspiradora e uma cultura direcionada por valores, e estou honrado por me integraràequipe, bem como ansioso por impulsionar a próxima onda de inovação para nossos clientes e parceiros."

