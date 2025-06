Bitget passa a integrar o portal Sahyog da I4C da Índia para dar suporte à aplicação das leis locais

NOVA DÉLHI, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, aderiu oficialmente ao portal Sahyog da Índia, uma interface essencial na estrutura do Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia (I4C). O portal facilita a comunicação direta e estruturada entre as agências de segurança pública e os provedores de serviços digitais. Este desenvolvimento representa um passo importante no aprimoramento da cooperação entre as plataformas de ativos virtuais e as autoridades indianas envolvidas em investigações de crimes cibernéticos.

O portal Sahyog serve como um sistema centralizado que permite que as autoridades policiais enviem solicitações legais de divulgação de dados de acordo com a Seção 94 do Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) e a Seção 79(3)(b) da Lei de Tecnologia da Informação. Essas disposições permitem que as autoridades indianas busquem acesso a evidências digitais, dados de usuários e registros de transações de provedores de serviços em conexão com investigações ativas. A integração da Bitget garante que solicitações futuras possam ser gerenciadas por meio de um canal estabelecido, seguro e em conformidade com os requisitos legais.

As bolsas globais estão sendo ativamente integradas ao sistema Sahyog a fim de melhorar as capacidades investigativas e reduzir a ocorrência de atrasos processuais. Assim como a Bitget, outras grandes plataformas globais também foram incorporadas ao sistema Sahyog para aumentar a robustez do sistema. O principal objetivo é fornecer aos investigadores acesso agregado a dados essenciais que apoiem ações de aplicação oportunas em casos que envolvam ativos virtuais.

Nos últimos meses, a Bitget tomou várias medidas para se alinhar às estruturas de conformidade regional nas principais jurisdições, sendo que a Índia representa um mercado particularmente estratégico. A participação em portais oficiais de aplicação da lei é um bom exemplo da postura proativa da Bitget em alinhar suas operações com as expectativas regulatórias locais. Isso se alinha ao objetivo mais amplo da corretora, de auxiliar na criação de um ambiente transparente e responsável para a negociação de ativos digitais, sobretudo porque as autoridades em todo o mundo vêm aumentando o escrutínio das transações de criptomoedas.

“Operar com responsabilidade em todas as jurisdições continua sendo uma prioridade para a Bitget. O cenário regulatório e de execução da Índia em torno de ativos digitais está evoluindo rapidamente, e o alinhamento com iniciativas como a Sahyog destaca um passo práticoàfrente. A Bitget continuará a se envolver construtivamente com os reguladores locais para garantir que nossos sistemas atendam aos requisitos legais e técnicos no sentindo de dar suporte a essas agências”, declarou Hon NG, diretor jurídico da Bitget.

À medida que o setor global de ativos digitais se expande, o aumento do envolvimento entre provedores de serviços de criptomoedas e governos se tornou importante para operar de forma sustentável. A integração em estruturas como a Sahyog permite que corretoras como a Bitget forneçam respostas oportunas e estruturadas a solicitações legais, reduzindo o atrito na cooperação internacional e garantindo que as agências de segurança pública tenham acesso às ferramentas necessárias para a coleta de evidências digitais.

A crescente ênfase da Índia na formalização de sua abordagem aos ativos virtuais trouxe um foco renovado sobre o papel das bolsas estrangeiras que operam dentro de suas fronteiras. Espera-se que a conformidade com as disposições de divulgação de dados e a participação em plataformas como a Sahyog tenham um papel influente na definição do futuro relacionamento entre as empresas de criptomoedas e as autoridades nacionais. A integração da Bitget se somaàcrescente lista de entidades globais agora acessíveis por meio da Sahyog, sinalizando a direção mais ampla de maior coordenação regulatória em todo o setor.

