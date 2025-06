SLB anuncia teleconferência para apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025

A SLB (NYSE: SLB) realizará uma teleconferência em 18 de julho de 2025 para discutir os resultados do segundo trimestre, encerrado em 30 de junho de 2025.

A teleconferência está programada para começar às 9h30 (horário da costa leste dos EUA) / 10h30 (horário de Brasília), e o comunicadoàimprensa com os resultados será divulgado às 7h (horário da costa leste dos EUA) / 8h (horário de Brasília).

Para participar da teleconferência, os participantes devem entrar em contato com a operadora cerca de 10 minutos antes do início, ligando para +1 (833) 470-1428 (América do Norte) ou +1 (404) 975-4839 (fora da América do Norte). O código de acesso é 719185.

A transmissão da teleconferência estará disponível simultaneamente, apenas para ser ouvida, em https://events.q4inc.com/attendee/492107617. Os participantes devem fazer login 15 minutos antes do início para testar seus navegadores e se registrar na transmissão. Após o término da teleconferência, a reprise estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 25 de julho de 2025. O acesso também pode ser feito por telefone, discando +1 (866) 813-9403 na América do Norte ou +1 (929) 458-6194 fora da América do Norte e informando o código de acesso 672413.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Investidores

James R McDonald

Vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos Industriais

Joy V. Domingo

Diretora de Relações com Investidores

Tel.: +1 (713) 375-3535

E-mail: investor-relations@slb.com

Mídia

Josh Byerly

Vice-presidente sênior de Comunicações

Moira Duff

Diretora de Comunicações Externas

Tel.: +1 (713) 375-3407

E-mail: media@slb.com

slb.com/newsroom