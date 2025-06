LTIMindtree lança o “BlueVerse” — um ecossistema de IA que definirá a empresa do futuro

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou o lançamento de uma nova unidade de negócios e de um conjunto de serviços e soluções de IA: BlueVerse. Projetado como um ecossistema completo de inteligência artificial, ele ajuda as empresas a acelerar sua jornada do conceitoàgeração de valor com IA. Trata-se de um universo de componentes essenciais para que as organizações elevem suas operações, alcancem novos níveis de produtividade e criem experiências transformadoras para os clientes.

O BlueVerse Marketplace já conta com mais de 300 agentes específicos por setor e função, garantindo interoperabilidade perfeita e um ecossistema de conectores em constante expansão. Ele é sustentado por uma governança responsável de IA, oferecendo confiança e escalabilidade em nível corporativo.

Os serviços produtizados do BlueVerse utilizam estruturas repetíveis, aceleradores e kits de soluções adaptados a cada setor. No lançamento, o BlueVerse oferece soluções pré-construídas para Serviços de Marketing e Contact Center as a Service (CCaaS). Com os Serviços de Marketing, as empresas podem alcançar uma eficácia de campanha sem precedentes e obter o máximo retorno sobre investimento (ROI), transformando suas estratégias de marketing em potentes motores de crescimento. Já o CCaaS utiliza agentes de IA sensíveis ao contexto para reduzir os tempos de resposta, aumentando a satisfação do cliente.

Esse ecossistema inclui ainda o BlueVerse Foundry, um designer intuitivo low-code/no-code e um editor pro-code flexível que permite às empresas compor e implantar rapidamente agentes de IA, ferramentas de IA, assistentes, pipelines de Retrieval-Augmented Generation (RAG) e processos de negócios inteligentes.

Venu Lambu, diretor-executivo e diretor administrativo da LTIMindtree, afirmou: “A BlueVerse visa liberar a produtividade das empresas em diferentes níveis, incorporando IA em todas as funções da empresa. Apoiada por um ecossistema de parcerias estratégicas e profunda experiência em IA, ela posiciona a LTIMindtree como a parceira ideal para organizações preparadas para o futuro”.

“A BlueVerse permitirá que nossos clientes desbloqueiem novas fontes de valor, otimizem operações e se mantenhamàfrente em um mundo impulsionado pela IA”, afirmou Nachiket Deshpande, presidente de Serviços Globais de IA, Acordos e Parcerias Estratégicas. “Ao incorporar IA avançada em todas as principais funções de negócios, buscamos entregar resultados mensuráveis ??e criar uma vantagem competitiva de longo prazo para nossos clientes”.

Na LTIMindtree, o BlueVerse representa a confluência de agentes autônomos e a ambição empresarial. Não estamos apenas integrando a IA aos negócios; estamos, de fato, transformando a natureza dos negócios, tornando-os agênticos. Para saber mais sobre como o BlueVerse pode impulsionar sua empresa, clique aqui.

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de diversos setores reinventem seus modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento utilizando tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree oferece vasta experiência em domínios e tecnologias para promover uma diferenciação competitiva superior, experiências excepcionais para os clientes e resultados de negócios impactantes em um mundo cada vez mais conectado. Com mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree — uma empresa do grupo Larsen & Toubro — oferece soluções para os principais desafios de negócios mais complexos e entrega transformação em larga escala. Para informações adicionais, visite www.ltimindtree.com.

