Andersen Consulting continua sua expansão global com a incorporação da Azurian Consulting

A Andersen Consulting reforça suas capacidades em transformação de negócios, tecnologia e inteligência artificial por meio de um acordo de colaboração com a Azurian Consulting.

Fundada em 2012, a Azurian Consulting oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo transformação de estratégia digital, estratégia baseada em dados, otimização de processos de negócios e gestão de mudanças. Com sede na América Latina, a Azurian Consulting atende clientes em uma ampla variedade de setores, como finanças, varejo, bens de consumo e manufatura.

“Colaborar com a Andersen Consulting abre as portas para novos mercados, amplia nossa capacidade de atender clientes multinacionais e ofereceànossa equipe acesso a recursos globais”, afirmou Nicolás Dueñas, diretor administrativo da Azurian Consulting. “Trata-se de uma forte sinergia que nos permitirá combinar nosso conhecimento regional com a plataforma global da Andersen Consulting, fortalecendo nossa capacidade de oferecer soluções integradas e contínuas aos clientes”.

“Essa colaboração reflete nosso investimento contínuo na expansão das capacidades globais de consultoria e na solidificação de nossa presença em mercados estratégicos”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Nosso crescimento contínuo nos permite oferecer aos clientes soluções de alto impacto que não apenas enfrentam seus desafios atuais, mas também os posicionam para o sucesso a longo prazo em um mercado global em rápida evolução”.

A Andersen Consulting é uma empresa global que oferece um portfólio completo de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA e soluções de capital humano. Integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, a empresa proporciona consultoria de classe mundial, aliada a expertise em tributação, jurídico, avaliação, mobilidade global e outras áreas estratégicas. Com uma presença robusta em mais de 500 locais e uma rede de mais de 20.000 profissionais ao redor do mundo, a Andersen Consulting Holdings LP opera como sociedade limitada, fornecendo soluções inovadoras por meio de suas firmas membro e colaboradoras, consolidando sua posição como referência global em consultoria.

