Primeiro Cessna SkyCourier aeromédico será entregue à Tassili Travail Aérien na África, marcando o início de uma nova era de serviços de resgate médico

Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje na Paris Air Show que a Tassili Travail Aérien (TTA) firmou um contrato de compra para duas novas aeronaves Cessna SkyCourier, marcando o primeiro pedido de um SkyCourier equipado com equipamentos aeromédicos e o primeiro pedido de SkyCourier na África.

Textron Aviation and Tassili Travail Aérien celebrate first aero-medical Cessna SkyCourier to be delivered in Africa, launching new era of medevac services. (Photo credit: Textron Aviation)

Com sede na Argélia, a TTA é uma subsidiária da Sonatrach, empresa estatal nacional de petróleo e gás. A TTA proporciona transporte de passageiros, resgate aeromédico e outros serviços de missão especial ao setor de energia em toda a Argélia.

O Cessna SkyCourier é projetado e fabricado pela Textron Aviation.

"O Cessna SkyCourier é uma aeronave versátil, capaz de suportar missões desafiadoras, cargas pesadas e pistas curtas e acidentadas ao redor do mundo", disse Bob Gibbs, Vice-Presidente de Vendas de Missões Especiais. "O pacote de missão da TTA inclui o avançado Sistema de Resgate Médico Motorizado Lifeport PLUS, permitindo que a TTA alterne com rapidez entre missões de passageiros ou carga e de resgate médico."

O turboélice Cessna SkyCourier, bimotor e utilitário de grande porte, irá modernizar a frota da TTA, ao oferecer maior eficiência e confiabilidade, além de custos operacionais mais baixos, enquanto dá suporte a missões de transporte e resgate médico. A aeronave terá sua base em Argel e Hassi Messaoud, na Argélia, sendo a entrega prevista para 2026.

Infinitas possibilidades de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais buscam soluções aerotransportadas para missões críticas, recorremàTextron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios exclusivos das operações de missões especiais. Com qualidade, versatilidade e incomparáveis baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são ideais para ambulâncias aéreas, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR); transporte utilitário, levantamento aéreo, inspeção de voo; treinamento e muitas outras operações especiais.

Sobre o Cessna SkyCourier

O turboélice bimotor com asa alta Cessna SkyCourier oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos para operadores de frete aéreo, transporte regional e missões especiais. Está disponível nas versões cargueiro e de passageiros, bem como na configuração Combi ou com kit de cascalho para máxima flexibilidade. A versão para 19 passageiros inclui portas separadas para a tripulação e passageiros para um embarque tranquilo, um grande compartimento de bagagem e amplas janelas na cabine para luz natural e vistas.

A versão cargueira conta com uma cabine de piso plano, dimensionada para acomodar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga de 6.000 libras. Ambas as versões têm uma grande porta de carga e reabastecimento por ponto único, o que possibilita maior agilidade nas operações.

A aeronave é movida por dois motores turboélice Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados nas asas e conta com a hélice McCauley C779, uma hélice de alumínio de 110 polegadas, robusta e confiável, com quatro lâminas e sistema feathering completo com passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave enquanto transporta cargas pesadas. O SkyCourier é operado com aviônica Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade de cruzeiro máxima superior a 200 ktas e um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para mais detalhes, visite www.txtav.com|specialmissions.txtav.com|defense.txtav.com|scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de empreendimentos aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como a Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems.

Para mais informações, acesse: www.textron.com.

