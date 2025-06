Material de escritório personalizado reforça branding

O uso de itens personalizados no ambiente corporativo tem ganhado destaque como ferramenta de integração e fortalecimento da cultura organizacional. De acordo com matéria publicada no portal Midiamax/UOL, kits de boas-vindas que incluem materiais como blocos de anotações, canecas e agendas personalizados ajudam a promover um primeiro contato acolhedor e engajador com a empresa, fortalecendo o vínculo do colaborador com os valores da organização desde o primeiro dia.

Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, observa que esse tipo de material também atua como recurso de visibilidade institucional. “Quando a identidade visual da empresa está presente em itens de uso diário, ela passa a fazer parte da rotina das pessoas. Isso gera familiaridade e reforça o posicionamento institucional tanto internamente quanto em contextos comerciais”, afirma.

A aplicação de elementos como logotipo, cores institucionais e tipografia em materiais de escritório está presente em diversos segmentos do mercado, sendo adotada tanto por grandes corporações quanto por empresas em crescimento. Pereira destaca que, ao serem integrados ao cotidiano dos colaboradores, esses materiais ajudam a consolidar a imagem organizacional de forma consistente. “Essa padronização também transmite profissionalismo e cuidado nos detalhes, especialmente em reuniões, treinamentos e eventos externos”, complementa.

Além de sua função no processo de integração, os materiais personalizados também são utilizados como brindes em visitas comerciais, feiras e ações promocionais. Nessas ocasiões, agregam valor à marca e mantêm o nome da empresa em circulação após o evento. “Ao unir utilidade prática com personalização, os itens de papelaria e organização tornam-se ferramentas de visibilidade contínua e reforço institucional”, conclui o executivo.

