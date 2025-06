Lojas monomarcas ganham força no varejo de colchões

O canal de distribuição de colchões por meio de lojas próprias ou franqueadas já responde por um quarto do volume e um terço da receita total do setor no Brasil, segundo o relatório mais recente do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI). Os dados, referentes ao ano de 2024, indicam um movimento consistente das marcas do segmento em direção ao varejo direto ao consumidor final.

Acompanhando essa tendência, a Flex do Brasil, detentora da marca Simmons no país, anunciou que atingiu 155 lojas exclusivas em operação em Maio de 2025. A expansão reforça o posicionamento da companhia no segmento premium e reflete uma estratégia que prioriza a padronização da experiência de compra e o contato direto com o consumidor final.

"As lojas monomarcas nos permitem apresentar com mais clareza os diferenciais técnicos dos produtos, garantir padrão de atendimento e atuar com mais agilidade frente às mudanças do mercado", afirma Olga Fonseca, diretora de marketing da Flex do Brasil.

O modelo de loja monomarca, já amplamente utilizado em outros setores como moda, cosméticos e tecnologia, vem sendo incorporado com mais intensidade na indústria de colchões. De acordo com o IEMI, o número de pontos de venda de colchões e móveis no Brasil chegou a 43,6 mil em 2024, sendo a região Sudeste responsável por 41,7% do total. Entre os canais de venda, as lojas especializadas com bandeira própria se destacam como alternativa à competição com grandes redes multimarcas e plataformas digitais.

Para Fonseca, o crescimento desse canal também está relacionado ao perfil do consumidor que passou a valorizar mais os itens de conforto durante a pandemia e isso se manteve no pós-covid. A empresa teve crescimento em unidades de 530% dos produtos da Série 5, linha mais alta da marca nos últimos quatro anos, indicando uma maior disposição do consumidor em investir em produtos mais caros.

Além de reforçar o canal que traz a marca em contato direto com o consumidor, empresas como a Flex do Brasil têm investido em treinamentos para equipes de vendas, campanhas voltadas à saúde do sono e produtos com tecnologias diferenciadas. A linha Simmons, por exemplo, inclui colchões com molas ensacadas individualmente (Beautyrest), tecidos termorreguladores e materiais com alta adaptabilidade e alívio de pressão como látex Pulse e espuma viscoelástica, o que melhora a sensação de conforto com suporte.

Com presença global e mais de 150 anos de história, a marca Simmons também é fornecedora de redes hoteleiras nacionais e internacionais como Hilton, Marriott e Four Seasons. No Brasil, a operação local mantém também uma equipe específica voltada à hotelaria.

Segundo Fabiano Balieiro, diretor geral da companhia, o avanço da rede de lojas exclusivas da Simmons deve continuar nos próximos anos com foco em cidades estratégicas e atendimento personalizado: "O objetivo é fortalecer a percepção de valor da marca junto ao público final, buscando alinhar aspectos como conforto e conhecimento técnico sobre o sono às expectativas do público mais exigente.”

A movimentação acompanha um cenário mais amplo de profissionalização no varejo do setor de colchões no Brasil, que, segundo o IEMI, movimentou R$ 12,8 bilhões em 2024, com crescimento de 4% em volume e 7% em valor em relação ao ano anterior.

A Flex do Brasil é subsidiária do grupo espanhol Flex Bedding e detém licença perpétua da marca Simmons para o território nacional.

