Info-Tech Research Group nomeia Laserfiche líder em gerenciamento de conteúdo empresarial – Relatório empresarial

A Laserfiche foi nomeada campeã na categoria empresarial no relatório Enterprise Content Management Emotional Footprint 2025 (Pegada Emocional de Gerenciamento de Conteúdo Empresarial de 2025) do Info-Tech Research Group. A Laserfiche — a plataforma empresarial líder que ajuda as organizações a gerenciar seus conteúdos e fluxos de trabalho mais críticos — foi reconhecida com base em avaliações fornecidas por usuários finais. A Laserfiche foi nomeada campeã por ter ótimas relações com os clientes e um produto que oferece um forte retorno sobre o investimento.

“Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos como Campeão da Pegada Emocional de 2025”, disse Thomas Phelps, CIO e vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa da Laserfiche. “Dos 416 clientes que responderam às pesquisas da Info-Tech este ano, 99% afirmaram que planejam renovar”.

“Nossos clientes nos reconheceram não apenas por oferecer soluções inovadoras e de alto impacto, mas também por construir confiança e proporcionar uma experiência excepcional”.

O relatório Emotional Footprint do Info-Tech Research Group quantifica a experiência do usuário final e o valor fornecido por um produto específico, além da relação dos usuários com o fornecedor. A Laserfiche recebeu uma Pegada Emocional Líquida de 94 e uma pontuação de CX, ou Customer Experience, (Experiência do Cliente, em português) de 9,3, sendo o fornecedor com maior pontuação nas categorias de Integridade, Justiça, Segurança e Recursos Exclusivos.

Os relatórios Emotional Footprint do Info-Tech Research Group baseiam-se em dados autênticos de avaliações de usuários. As avaliações sobre a Laserfiche incluem as seguintes:

“Você ficará surpreso ao descobrir como a Laserfiche é um dos melhores produtos da sua categoria e conta com o suporte de profissionais experientes”. – Líder estratégico do setor de construção civil

“A Laserfiche oferece excelentes maneiras de integrar novos clientes e acessar documentos da empresa”. – Líder estratégico do setor de finanças

“Meu aspecto favorito da Laserfiche é sua integração perfeita de gerenciamento de documentos com automação de fluxo de trabalho, permitindo maior eficiência e colaboração entre equipes. A capacidade de automatizar processos mantendo conformidade e segurança é particularmente impressionante”. – Gerente de TI do setor de finanças

“Você não vai se arrepender de adquirir este produto. O valor comercial que ele agregou ao nosso negócio nos permitiu automatizar muitos processos internamente, e os clientes adoram como tudo é mais eficiente. Pesquise sobre o que essa solução pode proporcionar ao seu negócio e, quanto mais você pensar fora da caixa, mais perceberá que a Laserfiche pode fazer quase tudo o que você precisa”. – Gerente de TI do setor de educação

A Laserfiche capacita organizações a automatizar processos, aprimorar a colaboração e dar suporteàconformidade. A empresa anunciou recentemente novos recursos de IA para impulsionar ainda mais a produtividade e gerar valor de negócios. Isso inclui Smart Fields para captura inteligente de dados e Smart Chat para insights instantâneos de documentos usando linguagem natural.

“Nossa missão organizacional é oferecer uma gestão baseada na ciência para a saúde e prosperidade de todos os norte-carolinos”, disse Miriam Patrocínio, diretora de dados do Departamento de Qualidade Ambiental da Carolina do Norte. “A facilidade de uso do Laserfiche, seus formulários robustos, a automação de fluxos de trabalho e os recursos avançados baseados em IA nos permitem cumprir essa missão ao aumentar a eficiência e a escalabilidade do nosso trabalho, possibilitando que permaneçamos focados em servir os cidadãos”.

