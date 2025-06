Atlas pioneiro sobre plasticidade do câncer irá ajudar a prever resposta às terapias contra o câncer

O Instituto Wellcome Sanger, a Parse Biosciences e o Centro de Saúde Computacional de Helmholtz Munique, anunciaram hoje uma cooperação para assentar as bases de um atlas de células únicas, com foco em compreender e elucidar a plasticidade do câncer em resposta a terapias. A cooperação irá catalisar uma futura fase ambiciosa para desenvolver um atlas de plasticidade do câncer que abranja centenas de milhões de células.

Utilizando novas plataformas de perturbação organoide e Inteligência Artificial (IA), a meta é criar um conjunto de dados abrangente para alimentar modelos fundamentais de descoberta de medicamentos e pesquisa sobre o câncer.

O Dr. Mathew Garnett, Líder de Grupo no Instituto Sanger, e o Prof. Fabian Theis, Diretor do Centro de Saúde Computacional de Helmholtz Munique e professor associado do Instituto Sanger, serão os principais pesquisadores desta cooperação.

A equipe de pesquisa de Garnett gerou novas culturas de organoides tridimensionais que servem como modelos de câncer altamente escaláveis ??e funcionais, com a capacidade de obter características de tumores de pacientes. A equipe irá usar um grande número destes organoides tumorais (minitumores em uma placa) como modelo para melhor entender os mecanismos de plasticidade e adaptabilidade do câncer em resposta a tratamentos.

A equipe de pesquisa de Theis é amplamente reconhecida por ser pioneira em algoritmos computacionais para solucionar desafios complexos biológicos na intersecção da IA e da genômica de células individuais, neste contexto para modelagem in silico dos efeitos de medicamentos em sistemas celulares. A iniciativa será executada pelo GigaLab da Parse Biosciences, uma instalação de última geração construída especificamente para gerar conjuntos de dados de sequenciamento de RNA de células únicas em grande escala, em velocidade sem precedente.

As equipes do Sanger, do Helmholtz Munique e da Parse desenvolveram métodos automatizados para otimizar procedimentos de laboratório, além de métodos computacionais necessários para analisar e descobrir informações em conjuntos de dados deste porte.

O objetivo final da cooperação é formar um mapa de referência de células únicas que irá possibilitar a modelagem virtual de células e ajudar potencialmente a prever o efeito de medicamentos em pacientes com câncer, onde a resistência pode se desenvolver, a partir de quais compostos e para onde direcionar os futuros esforços de tratamento.

Garnett, Líder de Grupo no Instituto Wellcome Sanger e colíder da cooperação, disse: "Desenvolvemos uma plataforma transformacional para permitir tanto a triagem de organoides em larga escala como a geração e análise de dados subsequentes, com potencial para redefinir nossa compreensão de respostas terapêuticas no câncer. Nosso alvo é desenvolver uma comunidade que reúna os melhores conhecimentos acadêmicos e da indústria para o progresso do projeto. Estudos desta magnitude são cruciais para desenvolver modelos fundamentais que nos ajudem a compreender melhor a progressão do câncer e trazer avanços tão necessários neste campo."

Theis, Diretor do Centro de Saúde Computacional de Helmholtz Munique e colíder da cooperação, afirmou: "Nossa visão de um modelo virtual de perturbação celular vem se tornando cada vez mais viável com os recentes avanços em IA, mas, para escalar com eficiência, precisamos de conjuntos de dados de perturbação de grandes células individuais e de alta qualidade. Esta cooperação possibilita esta escala, e estou animado em avançar rumo ao projeto experimental baseado em IA na descoberta de medicamentos."

O Dr. Charlie Roco, Diretor de Tecnologia da Parse Biosciences, disse: "Estamos extremamente empolgados em levar o poder do GigaLab a parceiros visionários. Ao aproveitar a química Evercode da Parse, o GigaLab pode produzir grandes conjuntos de dados de células individuais com rapidez e qualidade excepcional. A combinação da experiência do Instituto Wellcome Sanger e do Helmholtz Munique com a velocidade e a escala obtidas pelo GigaLab nos permite mudar radicalmente nossa compreensão do câncer."

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital, sendo utilizada por mais de 2.500 clientes ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

Sobre o Helmholtz Munique

O Helmholtz Munich é um centro líder em pesquisa biomédica. Sua missão é desenvolver soluções inovadoras para uma saúde melhor em um mundo em rápida transformação. Equipes de pesquisa interdisciplinares têm foco em doenças desencadeadas pelo ambiente, sobretudo na terapia e prevenção de diabetes, obesidade, alergias e doenças pulmonares crônicas. Com o poder da inteligência artificial e da bioengenharia, os pesquisadores aceleram a tradução para os pacientes. O Helmholtz Munique conta com cerca de 2.500 funcionários e sua sede fica em Munique/Neuherberg. É membro da Associação Helmholtz, com mais de 43.000 funcionários e 18 centros de pesquisa, a maior organização científica da Alemanha. Para saber mais sobre o Helmholtz Munique (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH), acesse www.helmholtz-munich.de/en

Sobre o Instituto Wellcome Sanger

O Instituto Wellcome Sanger é um centro líder mundial em pesquisa genômica. Realizamos pesquisas em larga escala que formam as bases do conhecimento em biologia e medicina. Somos abertos e colaborativos; nossos dados, resultados, ferramentas e tecnologias são compartilhados a nível mundial para o avanço da ciência. Nossa ambição é vasta, ao assumir projetos que não são possíveis em nenhum outro lugar. Utilizamos o poder do sequenciamento genômico para compreender e aproveitar as informações do DNA. Financiados pela Wellcome, temos a liberdade e o apoio para expandir os limites da genômica. Nossas descobertas são utilizadas para melhorar a saúde e entender a vida na Terra. Saiba mais em www.sanger.ac.uk ou siga-nos no Twitter, Facebook, LinkedIn e em nosso blog.

Sobre a Wellcome

A Wellcome apoia a ciência para solucionar os desafios urgentes de saúde que todos enfrentam. Apoiamos pesquisas inovadoras sobre vida, saúde e bem-estar, e abordamos três desafios mundiais de saúde: saúde mental, doenças infecciosas, e clima e saúde. https://wellcome.org/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250612706789/pt/

Kaitie Kramer: kkramer@parsebiosciences.com