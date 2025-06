Andersen Consulting estabelece um acordo de cooperação com a DEX Ventures

A Andersen Consulting aprimora sua capacidade de transformação digital ao adicionar a empresa colaboradora DEX Ventures, uma agência de marketing digital especializada em estratégias de crescimento e inovação digital.

A DEX Ventures oferece um conjunto amplo de serviços que integram estratégias, marketing de performance, design e soluções digitais. Seus serviços englobam consultoria de crescimento para auxiliar nas estratégias de marca, desempenho e programas de aquisição, alavancando a mídia e análises, serviços de design visual e UX, além da criação de conteúdo e de comunidades. A empresa presta serviços principalmente a corporações multinacionais e empresas da Fortune 500 em diversos setores, incluindo tecnologia, petróleo e gás e marcas de varejo.

Alex Ooi, diretor-geral da DEX Ventures, afirmou: “Estamos entusiasmados em colaborar com a Andersen Consulting, promovendo a plataforma global e a expertise da empresa para oferecer ainda mais suporte a clientes de diversos setores do mundo inteiro. Agora, teremos ainda mais recursos para melhor atender os clientes e estamos ansiosos para estabelecer relações comerciais de confiança com as empresas associadas e colaboradoras da Andersen Consulting”.

“A DEX Ventures traz forças digitais exclusivas que enriquecem nossa plataforma de consultoria, permitindo que possamos oferecer soluções genuinamente transformadoras em um mundo de negócios cada vez mais digital”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente mundial e CEO da Andersen. “Estamos desenvolvendo uma plataforma global que promove resultados quantificáveis, estimula a inovação e acelera a transformação para os nossos clientes.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto diversificado de serviços que abrangem a estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, assim como soluções de capital humano. A Andersen Consulting está inserida no modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, experiência internacional em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250610837243/pt/

mediainquiries@Andersen.com