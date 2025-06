NIQ anuncia uma parceria mundial com WeArisma para medir o impacto do marketing de criadores nas vendas e na percepção da marca.

A NIQ, empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje uma parceria estratégica global com a WeArisma, plataforma líder em medição e otimização de marketing de criadores para marcas e agências. Esta aliança inovadora permitirá que anunciantes do mundo inteiro entendam o impacto do marketing pago e orgânico de criadores em todo o funil de marketing, incluindo o impacto nas vendas. A estrutura de medição permite que os profissionais de marketing adotem uma abordagem mais orientada para os resultados no marketing de influência, permitindo que marcas locais e internacionais maximizem o impacto dos investimentos na economia dos criadores.

A colaboração combina os ativos de dados exclusivos e a experiência da NIQ em medição de resultados com a plataforma tecnológica líder e a inteligência da WeArisma sobre criadores no mundo todo. “Ao aproveitar nossas forças, estamos ajudando as empresas a tomar decisões mais informadas sobre seus investimentos em marketing de influenciadores”, disse Jason Tate, gerente geral de Eficácia de Marketing da NIQ. “Isso fortalece nossa posição como líderes do setor na quantificação do impacto de um canal de marketing cada vez mais importante.”

A colaboração entre WeArisma e NIQ ajuda a acelerar a forma como o marketing de criadores é planejado, medido e otimizado, ajudando os profissionais de marketing a acompanhar as rápidas mudanças na cultura pop. “Por muito tempo, os profissionais de marketing não conseguiram atribuir o impacto do marketing de criadores ao valor da marca e ao desempenho das vendas, deixando uma grande lacuna na medição do funil completo. Estamos entusiasmados em unir forças com a NIQ para resolver esse desafio e permitir que os profissionais de marketing obtenham o maior impacto de cada dólar gasto no marketing de criadores”, afirmou Jenny Tsai, fundadora e CEO da WeArisma.

Aspectos de destaque:

As soluções modulares da WeArisma e da NIQ ajudam os anunciantes a medir, otimizar e planejar com mais eficácia seus investimentos em toda a economia do marketing de criadores, incluindo conteúdo orgânico de criadores difícil de medir.

As métricas das campanhas de criadores rastreadas pela plataforma de análise global da WeArisma são incorporadas aos modelos de marketing mix da NIQ, permitindo que os profissionais de marketing façam otimizações baseadas em dados de suas estratégias de influenciadores.

Para atender às necessidades exclusivas de cada marca, NIQ e WeArisma oferecem suporte a modelos de interação personalizados, incluindo suporte de serviço gerenciado e acessoàplataforma self-service.

Sobre a NIQ

A NIQ é a empresa líder em inteligência do consumidor, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, combinando as duas lideranças da indústria com alcance global incomparável. Nosso alcance abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma leitura holística do comércio varejista e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full View™.

Para mais informações, acesse www.niq.com

Sobre a WeArisma

A WeArisma é a plataforma de marketing de influência e inteligência social mais abrangente do setor. Combinando tecnologia avançada de reconhecimento de imagem, vídeo, texto e áudio com inteligência artificial com recursos de marketing de influência e monitoramento de redes sociais, a WeArisma revela todo o espectro do impacto da marca nas redes sociais, incluindo a grande maioria das menções orgânicas não marcadas que ocorrem fora das parcerias pagas. Com a confiança das principais agências e marcas no mundo todo e operando a partir de escritórios em Londres, Nova York, Paris e Singapura, a WeArisma fornece uma série de produtos que apoia as marcas em todas as fases do marketing de criadores, desde o desenvolvimento da estratégia até a execução.

Para mais informações, acesse www.wearisma.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250610516397/pt/

Assessoria de Imprensa: Patricia.Ratulangi@nielseniq.com