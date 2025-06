Premiação Planeta Azul 2025: anúncio dos laureados

Este ano marca a 34?ª edição do Prêmio Planeta Azul, uma premiação ambiental internacional patrocinada pela Fundação Asahi Glass, sob a direção de Takuya Shimamura. Todos os anos, a Fundação seleciona dois laureados, pessoas ou organizações que fizeram contribuições relevantes para a solução de problemas ambientais globais. O conselho de administração anunciou a lista de premiados do Prêmio Planeta Azul de 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250603591949/pt/

Professor Robert B. Jackson (USA)

1. Professor Robert B. Jackson (EUA), nascido em 26 de setembro de 1961

Departamento de Ciência do Sistema Terrestre, Universidade de Stanford

O Professor Robert B. Jackson é um especialista em ciclos de carbono em ecossistemas terrestres, como florestas, pastagens e áreas úmidas, como pântanos. Ele liderou pesquisas pioneiras sobre a relação entre o solo, a vegetação e as comunidades bacterianas presentes no solo. Além disso, estimou o balanço de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, provenientes de ecossistemas naturais e do uso de combustíveis fósseis. Desde 2017, ele preside o Projeto Global de Carbono (GCP), coordenando esforços para monitorar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

2. Dr. Jeremy Leggett (Reino Unido), nascido em 16 de março de 1954

Fundador e CEO da Highlands Rewilding Ltd.

Presidente inaugural da Carbon Tracker Initiative

O Dr. Jeremy Leggett, como presidente inaugural da Carbon Tracker Initiative (CTI), apresentou o conceito de "bolha de carbono", destacando os riscos econômicos associados aos ativos de combustíveis fósseis. Por meio das atividades do CTI, ele influenciou investidores e formuladores de políticas, promovendo o movimento de desinvestimento. Além disso, como um esforço prático para manter a atividade econômica em equilíbrio com a preservação ambiental, fundou uma das principais empresas de energia solar do Reino Unido. Mais recentemente, ele tem liderado iniciativas na Escócia para estreitar o vínculo entre a restauração ecológica e a prosperidade comunitária.

Cada laureado receberá um certificado de mérito, um troféu comemorativo e 500.000 dólares americanos em recompensas em dinheiro.

A cerimônia de premiação está programada para acontecer na quarta-feira, 29 de outubro de 2025, no Tokyo Kaikan. Palestras comemorativas serão realizadas nos dias 30 de outubro e 1º de novembro de 2025, na Universidade de Tóquio e na Casa Comunitária Internacional de Kyoto (kokoka), respectivamente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250603591949/pt/

Toshihiro Tanuma, PhD

THE ASAHI GLASS FOUNDATION

2º andar, Science Plaza, 5-3 Yonbancho Chiyoda-ku, Tóquio 102-0081, Japão

Tel.: +81-3-5275-0620

E-mail: post@af-info.or.jp

URL: https://www.af-info.or.jp/en/