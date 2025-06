Cuidados urológicos: saúde deve superar o preconceito

A saúde urológica ainda é cercada de tabus e desinformação, o que faz com que muitas pessoas adiem consultas essenciais e coloquem seu bem-estar em risco. É o que destaca o médico urologista Dr. Henrique Kefler, em um panorama que um alto índice de homens ainda não procuram essa especialidade médica com a devida regularidade.

Em média, 37% dos homens com até 39 anos de idade e 20% acima dos 40 revelaram que procuram um médico somente quando se sentem mal, conforme dados da pesquisa “Um Novo Olhar Para a Saúde do Homem”, realizada pelo Instituto Lado a Lado, em parceria com a revista Veja Saúde e apoio da Astellas Farma Brasil.

De acordo com o estudo, repercutido pelo portal Medicina S/A, apesar de 37% dos participantes acreditarem que o urologista é o especialista responsável pela saúde do homem, 59% não costumam procurar o profissional.

Aliás, “a maioria das pessoas não sabe que o urologista não atende apenas homens, mas também mulheres, já que a especialidade cuida do sistema urinário de ambos os sexos”, ressalta Dr. Henrique Kefler.

O Dr. Henrique Kelfer (CRM 8309-MT RQE Nº: 3536) iniciou sua especialização em Cirurgia Geral na Casa de Saúde Santa Marcelina, em São Paulo - SP, e concluiu a residência médica em Urologia no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente sua especialização e atuação é voltada a doenças urológicas adultas e cálculo renal.

Por que a prevenção urológica é tão importante?

Muitos homens tratam seus carros com mais cuidado do que a própria saúde, realizando revisões periódicas para evitar problemas futuros, observa Dr. Henrique Kelfer. “O mesmo princípio deveria ser aplicado ao corpo humano. Doenças como câncer de próstata, infecções urinárias e disfunção erétil têm tratamento muito mais eficaz quando diagnosticadas cedo”.

No câncer de próstata, por exemplo, as chances de cura são próximas a 100% quando detectado na fase inicial, avalia o especialista. “Vale destacar que as infecções urinárias mal cuidadas podem levar a danos renais irreversíveis e que as disfunções sexuais têm resultados melhores e mais duradouros quando tratadas precocemente”, explica.

O que acontece quando se adia o acompanhamento?

O Dr. Henrique Kefler alerta: “O maior risco é descobrir uma doença já em estágio avançado, quando as opções de tratamento são limitadas”.

Além do mais, prossegue, pacientes que evitam o urologista podem enfrentar sequelas irreversíveis, como perda da função renal ou impotência sexual, tratamentos mais invasivos e menos eficazes, além de redução significativa na qualidade de vida.

Quais são as condições mais comuns tratadas pelo urologista?

O Dr. Henrique Kefler revela que, em um consultório de urologia, as queixas mais frequentes incluem:

Disfunções sexuais (como impotência e ejaculação precoce);

Alterações urinárias (dificuldade para urinar, incontinência);

Infecções urinárias e sexualmente transmissíveis (ISTs);

Cólica renal (pedras nos rins).

Como vencer o preconceito e priorizar a saúde?

Muitos homens ainda associam a ida ao urologista a um "sinal de fraqueza" ou vergonha. “Esse pensamento é perigoso, pois sintomas podem surgir apenas quando a doença já está avançada”, aconselha o médico.

A seguir, o Dr. Henrique Kefler elenca três dicas para cuidar da saúde urológica:

Homens a partir dos 40 anos devem fazer check-up anual;

Mulheres com infecções urinárias recorrentes devem procurar um urologista;

Qualquer alteração no hábito urinário ou sexual merece investigação.

Autocuidado é essencial para cuidar dos outros

O urologista finaliza com um alerta: “Assim como em um avião, precisamos colocar nossa máscara de oxigênio primeiro para depois ajudar os outros. Cuidar da própria saúde é o primeiro passo para estar presente por quem amamos”.

O Dr. Henrique Kefler pondera que não se deve deixar que o preconceito atrase o diagnóstico. “Agende sua consulta com um urologista de confiança e garanta uma vida mais saudável e tranquila”, conclui o especialista.

