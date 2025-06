SISQUAL® WFM é reconhecida no Prêmio Líderes da Saúde 2025

A SISQUAL® WFM, empresa que atua com soluções de Workforce Management (WFM – gerenciamento de força de trabalho), foi premiada na 12ª edição do Prêmio Líderes da Saúde, na categoria TI – Sistemas Complementares, realizado no dia 19 de maio, em São Paulo, SP.

Para José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, o reconhecimento reforça o papel da empresa como uma das principais impulsionadoras da transformação digital no setor de saúde, com tecnologias que visam elevar a eficiência operacional e a segurança do paciente.

“A premiação valida a estratégia da empresa e seu impacto no mercado. O reconhecimento posiciona a SISQUAL® WFM na gestão da força de trabalho e motiva-nos a continuar inovando, com foco na eficiência e na digitalização do setor”, afirma Fernandes.

Na visão do vice-presidente, a conquista reflete o compromisso da empresa em desenvolver ferramentas que vão além da tecnologia, gerando valor tangível para instituições de saúde. Entre as soluções destacadas estão o reconhecimento facial e a automatização de escalas, que ajudam hospitais e clínicas a otimizar processos e tomar decisões em tempo real.

“Mais do que entregar tecnologia, temos como objetivo entregar resultados que melhoram a gestão e a qualidade do atendimento”, complementa. Esta é a quinta vez que a SISQUAL® WFM é premiada no Líderes da Saúde, um dos principais reconhecimentos do setor no país.

Para Fernandes, o título não só consolida a reputação da empresa, mas também abre portas para conexões estratégicas. “Eventos como esse são fundamentais para fortalecer o networking e identificar novas demandas do mercado. É uma oportunidade de alinhar nossas soluções com as necessidades reais das instituições de saúde”, explica o executivo.

Tendências e futuro dos sistemas complementares em saúde

O mercado de Tecnologia da Informação (TI) para a saúde está em expansão, com a crescente demanda por automação, Inteligência Artificial (IA) e análise preditiva de dados. Segundo Fernandes, o futuro passa por soluções personalizadas que se adaptem às particularidades de cada instituição, promovendo uma gestão mais ágil e centrada no paciente.

“A transformação digital na saúde veio para ficar, e quem não se adaptar ficará para trás. Nossa missão é continuar trabalhando nessa mudança, com inovação que gere impacto real”, afirma o vice-presidente da SISQUAL® WFM.

O Prêmio Líderes da Saúde é uma iniciativa do Grupo Mídia, que reconhece as principais empresas e profissionais que estão revolucionando o setor. A seleção dos premiados segue uma metodologia baseada em dois pilares fundamentais: “votação aberta no site oficial da premiação” e “pesquisa de mercado conduzida pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia ao longo dos últimos 12 meses”. Os premiados receberam destaque na edição especial da revista Healthcare Management - Líderes da Saúde. “A premiação da SISQUAL® WFM consolida sua trajetória e seu papel na construção de uma saúde mais eficiente e tecnológica”, ressalta José Pedro.

Para mais informações, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com