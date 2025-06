BGO anuncia captação de US$ 5,1 bilhões para sua estratégia imobiliária de valor agregado na Ásia, marcando a maior captação de fundos fechados da história da empresa

A BGO anunciou hoje o fechamento final do BentallGreenOak Asia IV (“BGO Asia Fund IV” ou o “Fundo”), sua principal estratégia imobiliária de valor agregado com foco na Ásia, levantando mais de US$ 5,1 bilhões em compromissos de capital total para o Fundo e coinvestimentos paralelos. O Fundo representa a maior captação de capital fechado da história da BGO, reforçando a história e a reputação da empresa como uma das principais gestoras globais de investimentos imobiliários nos mercados asiáticos.

O BGO Asia Fund IV tem como foco oportunidades de valorização em ativos dos setores de escritórios, hotelaria e logística no Japão, Coreia do Sul, Austrália e Cingapura. O Japão constitui um dos pilares centrais da nossa estratégia de investimento, impulsionado por reformas regulatórias e transformações na governança corporativa, que devem estimular a alienação de até US$ 3 trilhões em ativos não essenciais.

“O Japão está passando por uma transformação profunda, e vemos fortes e sustentados ventos favoráveis em toda a região”, disse Fred Schmidt, sócio-gerente e presidente da Ásia na BGO. “Tóquio é um dos maiores e mais dinâmicos mercados de imóveis comerciais do mundo e, com a crescente pressão sobre as empresas japonesas para otimizar seu valor corporativo, nossas raízes profundas e presença integrada nos posicionam bem para acessar oportunidades que outros podem não perceber. Esse fundo tem um poder de investimento superior a 3 trilhões de ienes”.

Apoiado por 45 parceiros institucionais limitados, o Fundo recebeu suporte de uma base de investidores globais altamente diversificada. Notavelmente, 44% do capital foi originado nos Estados Unidos, 24% na Ásia e 23% no Oriente Médio, com o restante vindo do Canadá e da Europa.

A participação dos investidores no Fundo reflete uma confiança contínua na plataforma asiática da BGO e um interesse crescente na região:

Um terço dos compromissos veio de investidores asiáticos que já haviam investido nessa estratégia anteriormente;

Um terço de clientes antigos da BGO expandindo para a estratégia de valorização na Ásia; e

Um terço de novos investidores ingressando em um veículo da BGO pela primeira vez.

“Sentimo-nos honrados pela confiança de nossos parceiros de longa data e estamos felizes em receber novos investidores que compartilham nossa visão de gerar valor nos mercados urbanos mais promissores da Ásia”, disse Marcus Merner, sócio-gerente e chefe da Ásia na BGO. “Nossa equipe, nosso histórico consistente na Ásia e nossa expertise local são diferenciais importantes”.

A equipe da BGO na Ásia reúne décadas de continuidade e experiência comprovada ao longo de diversos ciclos. A liderança — composta por Sonny Kalsi (co-CEO), Fred Schmidt (presidente da Ásia), Marcus Merner (chefe da Ásia), Dan Klebes (chefe do Japão) e Jeannie Kim (chefe da Coreia) — acumula, em média, quase 30 anos de atuação em investimentos na região.

Destaca-se que a BGO opera uma plataforma totalmente verticalizada no Japão, realizando internamente 100% de seus investimentos no país. A equipe regional já conta com mais de 40 profissionais distribuídos por toda a Ásia, fluentes em inglês e em seus respectivos idiomas locais, profundamente inseridos nos mercados em que atuam.

Desde sua criação em 2010, a série de estratégias da BGO na Ásia investiu cerca de US$ 10 bilhões em 150 propriedades, localizadas em 20 cidades, identificando e executando de forma consistente oportunidades de alta convicção nos centros urbanos mais dinâmicos da região.

Sobre a BGO

A BGO é uma consultora global líder em gestão de investimentos imobiliários e uma provedora amplamente reconhecida de serviços imobiliários. Atendendo aos interesses de mais de 750 clientes institucionais, a empresa administra aproximadamente US$ 86 bilhões em ativos (em 31 de março de 2025) e possui expertise na gestão de ativos nos setores de escritórios, indústria, multirresidencial, varejo e hotelaria em todas as partes do mundo. Com presença em 27 cidades de treze países, a BGO combina profundo conhecimento local, vasta experiência e amplas redes de contato nas regiões onde investe e administra ativos imobiliários em nome de seus clientes, atuando nos mercados primário, secundário e de coinvestimento.

A BGO é parte da SLC Management, a empresa de alternativas institucionais e gestão de ativos tradicionais da Sun Life.

Os ativos sob gestão mostrados acima incluem investimentos imobiliários e hipotecários administrados pelo grupo de empresas BGO e suas afiliadas e, a partir do 1T21, incluem certos compromissos de capital não efetuados para capital discricionário até que sejam legalmente expirados, e excluem certos compromissos de capital não efetuados onde o investidor tem total discrição sobre o investimento.

Para mais informação, acesse www.bgo.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250605275101/pt/

Assessoria de Mídia

Rahim Ladha

Diretor global de comunicações da BGO

media@bgo.com