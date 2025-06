Especialista alerta para a importância da impermeabilização preventiva

As chuvas mais intensas em todo o Nordeste trazem também preocupação com os efeitos provocados pela umidade excessiva nas edificações. Entre os problemas enfrentados, está a ausência de impermeabilização adequada, o que favorece a ocorrência de infiltrações, mofo e até danos estruturais.

“Quando a água da chuva encontra caminhos para se infiltrar em lajes, paredes, telhados e fundações, ela compromete tanto o conforto quanto a segurança das casas. Com o tempo, esses pontos úmidos favorecem o surgimento de manchas, odores desagradáveis e a proliferação de fungos, que afetam a saúde respiratória dos moradores”, afirma Anderson Mendes, gerente técnico da Vedacit.

Segundo ele, em casos mais graves, a exposição constante à água pode deteriorar elementos estruturais da construção, gerando trincas, desplacamento de revestimentos e risco de colapso em partes do imóvel. “Por isso, o período chuvoso exige atenção redobrada quanto à prevenção — daí a importância de investir em soluções de impermeabilização, para garantir maior durabilidade, segurança e até mesmo a valorização dos imóveis”, diz ele.

Mendes destaca ainda que esse é um investimento que protege a saúde da estrutura e das pessoas. “Muitas vezes ela é negligenciada, mas a impermeabilização é essencial porque a infiltração pode gerar problemas respiratórios causados pelo mofo e pela umidade excessiva”.

Ele diz ainda que o custo de uma correção emergencial, muitas vezes envolvendo quebra de pisos, pintura e refação de estruturas, pode ser até cinco vezes maior do que a prevenção. “Impermeabilizar é cuidar do patrimônio e também da qualidade de vida”, conclui o gerente.

O gerente listou as principais áreas que merecem atenção redobrada. São elas:

Coberturas e lajes: devem receber mantas asfálticas ou produtos líquidos específicos que formam uma barreira contra a água. É fundamental verificar rachaduras e fazer a manutenção periódica.

Calhas e ralos: limpeza preventiva é essencial para evitar entupimentos que causam acúmulo de água e infiltrações.

Paredes externas e fachadas: tintas impermeabilizantes e seladores ajudam a proteger contra a ação direta da chuva e evitar o surgimento de manchas de umidade.

Banheiros e áreas molhadas: devem ter sistemas de impermeabilização eficientes na fase da obra ou em reformas, especialmente em pisos e rodapés.

Inteligência Artificial da Vedacit ajuda consumidores a identificar problemas de infiltração

A Vedacit lançou recentemente sua própria inteligência artificial (IA) que ajuda consumidores a identificar problemas de infiltração. A novidade chega por meio de um canal exclusivo no WhatsApp, que será atendido pelo Val — o especialista digital da marca.

Desenvolvido para transformar o relacionamento com clientes, profissionais da construção e parceiros, o Val oferece suporte técnico completo, recomenda soluções sustentáveis e compartilha conteúdos sobre produtos, treinamentos e eventos. Sua principal característica está na capacidade de interpretar mensagens com contexto e responder de forma personalizada, inclusive por áudio e foto.

Com a funcionalidade de imagem, por exemplo, o Val consegue analisar uma parede com infiltração e indicar o produto mais adequado para o reparo. Já com o recurso de áudio, o atendimento se torna mais acessível e fluido, com a proposta de respeitar a realidade do dia a dia na obra.

Integrado aos sistemas internos da empresa via API, o Val estará disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para testar, basta acessar o link: https://qrfy.io/q70v7GCIym?

Website: http://www.vedacit.com.br