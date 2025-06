Impermeabilização exige uso de produtos regularizados

A impermeabilização de estofados protege os móveis e suas estampas contra líquidos e partículas sólidas, como poeiras, e pode envolver o uso de produtos com ação contra fungos, bactérias, mofo ou odores. Nesses casos, os impermeabilizantes são classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como saneantes, por envolver propriedades de higienização.

A Resolução da Diretoria Colegiada nº 59, de 2010, determina que produtos classificados como saneantes estejam regularizados junto à Anvisa, com registro ou notificação, e cumpram regras sobre rotulagem, composição e segurança. Segundo o documento, a aplicação desses produtos deve seguir cuidados para evitar riscos respiratórios, irritações na pele e inflamabilidade.

Pedro Sampaio, especialista em limpeza da Dr. Lava Tudo, reforça as exigências da Anvisa para negócios que oferecem serviços de impermeabilização de estofados.

“As empresas devem seguir protocolos de segurança química, controle de riscos ocupacionais e higienização dos ambientes. A manipulação, o transporte e o armazenamento dos produtos também precisam respeitar normas específicas para garantir a segurança durante todo o processo”, declara o profissional.

Conforme apontado pelo especialista, o cumprimento das normas estabelecidas pelo órgão regulador contribui para a execução de um serviço de forma mais responsável e profissional. Para ele, o respeito à regulamentação eleva o padrão de qualidade e reforça o compromisso com a responsabilidade sanitária.

“A conformidade com a Anvisa assegura que os produtos utilizados foram testados e aprovados para uso seguro, sem risco à saúde dos usuários e dos profissionais. Também garante que a empresa segue boas práticas de higiene, manipulação e descarte de produtos químicos”, afirma Sampaio.

Contratação de serviço especializado

O profissional destaca as funcionalidades de contratar um serviço especializado em impermeabilização de estofados em comparação a utilização de produtos caseiros ou amadores. Segundo ele, o serviço profissional assegura resultados consistentes, duradouros e com respaldo técnico.

“A medida garante a escolha correta do produto, a aplicação adequada e segura, além do uso de equipamentos profissionais que proporcionam melhor fixação do impermeabilizante. Produtos caseiros podem manchar o tecido, comprometer a durabilidade do estofado e até oferecer riscos à saúde devido ao uso inadequado de substâncias químicas”, esclarece o especialista em limpeza da Dr. Lava Tudo.

Sampaio salienta que a experiência técnica é fundamental para garantir resultados eficazes na impermeabilização de estofados, uma vez que a técnica de aplicação depende desse conhecimento.

“Um especialista sabe identificar o tipo de tecido, avaliar seu grau de absorção e escolher o produto mais apropriado para garantir máxima proteção sem alterar a textura ou a cor do estofado. A pulverização deve ser uniforme, respeitando o tempo de secagem e o volume ideal do produto. Tudo isso exige treinamento e prática, o que um profissional capacitado oferece”, pontua o profissional.

De acordo com o especialista, a contratação de um serviço especializado pode representar economia a longo prazo, pois a aplicação correta do produto evita retrabalhos e desperdícios comuns em tentativas amadoras, resultando em economia de tempo, dinheiro e na preservação do investimento feito no estofado.

“Além disso, a impermeabilização profissional protege o estofado contra manchas, desgaste precoce e proliferação de fungos, e reduz a necessidade de limpezas frequentes, ou até da substituição antecipada do móvel. A impermeabilização é uma medida simples, mas eficaz para preservar o estofado e evitar dores de cabeça futuras", aponta Sampaio.

Os erros mais comuns de quem não impermeabiliza o estofado são ignorar a proteção preventiva e agir só após acidentes, usar produtos inadequados, acreditar que todo tecido é resistente a manchas, não considerar que a umidade acumulada favorece fungos e odores e subestimar o desgaste do uso diário, especialmente com crianças e pets.

“Especialmente para famílias com crianças, pessoas alérgicas e pets, a certificação e a conformidade com órgãos reguladores transmitem confiança e podem ser um fator decisivo na escolha da empresa, pois demonstram profissionalismo, responsabilidade e compromisso com a saúde e a segurança do cliente. Em um mercado onde muitos atuam na informalidade, a regularização pela Anvisa é um diferencial competitivo importante”, ressalta Sampaio.