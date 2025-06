Hidrojateamento é opção sustentável para desentupimentos

Quando indústrias ou residências sofrem com problemas de obstrução em tubulações, é comum recorrer a empresas especializadas para resolver o problema. Embora haja diferentes técnicas para cada tipo de entupimento, o hidrojateamento é uma solução mais moderna e sustentável. Utilizando jatos de água, essa técnica elimina resíduos, recupera o diâmetro original das tubulações e evita o desgaste das estruturas.



Diferentemente do desentupimento com produtos químicos, que utiliza substâncias que dissolvem as obstruções mas podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à estrutura dos canos, o hidrojateamento é um método que emprega água em alta pressão para remover detritos acumulados, como gordura, terra, raízes e objetos sólidos.



De acordo com o especialista Ricardo Sales, diretor de operações da Limpa Fossa e Desentupidora, esse processo é realizado por equipamentos específicos que projetam um jato potente dentro das tubulações, garantindo limpeza profunda e restaurando seu fluxo original.

“Essa técnica é recomendada para realizar a desobstrução de diversos tipos de tubulações. Seu diferencial é conseguir remover objetos que não seriam possíveis sem a alta pressão e vazão de água”, explica.



Segundo ele, enquanto os métodos convencionais utilizam substâncias químicas corrosivas para dissolver obstruções, o hidrojateamento atua mecanicamente, preservando a integridade das tubulações e evitando impactos ambientais negativos. “O uso de produtos químicos pode comprometer a estrutura dos encanamentos ao longo do tempo, além de gerar resíduos tóxicos que contaminam o solo e os cursos d’água”, destaca Sales.



Amplamente empregada em comércios, indústrias, condomínios e residências para limpeza e desobstrução de redes de esgoto e águas pluviais, a principal funcionalidade do hidrojateamento é a capacidade de alcançar redes com até 250 metros de extensão, garantindo a mesma eficiência ao longo de todo o trajeto.



“Em ambientes industriais, onde a manutenção contínua é essencial, o método pode ser especialmente eficiente na remoção de detritos que poderiam comprometer o funcionamento de equipamentos e sistemas de drenagem, por exemplo”, acrescenta.



Segurança e certificação



No Brasil, os equipamentos utilizados para o hidrojateamento precisam seguir padrões rigorosos de segurança e qualidade certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (InMetro). Isso garante que a operação seja conduzida sem riscos aos trabalhadores.



“Os profissionais responsáveis pela execução do serviço também precisam passar por treinamentos específicos, garantindo que a técnica seja aplicada corretamente, além de seguir a norma NR-34, que estabelece requisitos de segurança para trabalhos com hidrojateamento, garantindo a proteção dos operadores”, explica Sales.



Economia e sustentabilidade



Além da segurança, o especialista da Limpa Fossa e Desentupidora ressalta que o hidrojateamento pode oferecer custo-benefício para empresas e residências que optam por essa solução.



“Diferentemente de métodos que requerem intervenções frequentes, a limpeza realizada por hidrojateamento mantém as tubulações livres de obstruções por longos períodos, reduzindo os custos com manutenção”, afirma Sales.



Outro fator relevante é o impacto ambiental reduzido. Como não há uso de produtos químicos, o método evita a contaminação de solos e cursos d’água, tornando-se uma alternativa sustentável para empresas que buscam práticas ecologicamente responsáveis.



“Com alcance superior aos equipamentos convencionais, essa técnica tem se consolidado como uma das soluções mais eficientes e sustentáveis para quem deseja manter seus sistemas de drenagem em perfeito funcionamento”, conclui Sales.



