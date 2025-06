Mailing de imprensa amplia o alcance e reputação de marcas

Em um cenário onde a visibilidade é um ativo estratégico, empresas de comunicação estão encontrando no Knewin Comunique-se Mailing a solução para escalar resultados, conquistar credibilidade editorial e mensurar a efetividade de suas ações de imprensa. Casos como o da Foco na Mídia e da Agência Voz demonstram o impacto real da ferramenta na rotina de agências e assessores.

Fundada há mais de duas décadas no interior de São Paulo, a Foco na Mídia viu sua atuação se transformar com a adoção da plataforma. “O Knewin Comunique-se é um acelerador. Potencializa a chegada do conteúdo aos jornalistas e nos permite mostrar, com dados, o valor do nosso trabalho”, afirma Camila Augusto, fundadora da agência.

Antes da ferramenta, Camila enfrentava horas de processos manuais e dificuldades para acessar grandes veículos. Hoje, consegue emplacar matérias de alto valor editorial sem esforço de follow-up — como no caso de uma publicação no Terra com equivalência publicitária estimada em R$ 1,95 milhão. “Mostro para o cliente que transformo R$ 3 mil mensais em mais de R$ 1 milhão em retorno. Isso fecha contrato na hora.”

A mesma eficiência é percebida pela Agência Voz, com sede em Brasília. A partir da pandemia, a empresa expandiu seus serviços, produzindo conteúdos e podcasts para grandes instituições. Mas enfrentava um gargalo: como garantir que esse material chegasse ao público certo?

Foi com o mailing do Knewin Comunique-se que encontraram a resposta. “No primeiro envio com a nova estrutura, saltamos de 50 para mais de 400 aberturas. Em menos de 20 dias, somamos mais de 16 mil cliques”, relata Max Gonçalves, sócio da agência. A média se manteve estável com mais de 2 mil cliques por envio. O resultado? Reconhecimento editorial e consolidação da Voz como fonte confiável de conteúdo relevante.

A eficiência da entrega, o relacionamento com a imprensa e a visibilidade conquistada são reflexos diretos da união entre tecnologia e estratégia de comunicação.

“O Knewin Comunique-se não é só uma ferramenta, é um parceiro de negócios”, reforça Camila Augusto.

“Hoje, os jornalistas já sabem quem somos e reconhecem o que entregamos”, complementa Max Gonçalves.

Os dois cases exemplificam como uma plataforma de mailing vai além do envio: ela impulsiona a reputação de marcas e constrói pontes sólidas com a imprensa, gerando valor para empresas e seus públicos.

