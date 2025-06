CRAGEA lança Kenk?, marca de armazenagem de produtos farmacêuticos e healthcare

A Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros (CRAGEA) acaba de lançar oficialmente a Kenk?, nova unidade de negócios especializada em armazenagem e soluções logísticas para o setor farmacêutico e de healthcare. A nova marca quer reforçar o compromisso da companhia com operações que exigem controle técnico, ambiente monitorado e conformidade regulatória.

A palavra “Kenk?” tem origem no japonês e significa “saúde”, conceito que traduz o propósito da nova divisão: oferecer infraestrutura adequada ao armazenamento de medicamentos, insumos hospitalares, dispositivos médicos e outros produtos sujeitos a regulamentação sanitária. Localizado dentro do terminal alfandegado da CRAGEA, o espaço dedicado à Kenk? segue os parâmetros exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Receita Federal no tratamento de mercadorias com controle especial.

Segundo Gustavo Marques, diretor comercial, a criação da Kenk? responde ao crescimento da demanda por armazenagem dedicada no setor. “A Kenk? nasce com o objetivo de garantir o cumprimento das normas de boas práticas de armazenagem e de oferecer segurança logística às empresas da área da saúde, incluindo indústrias farmacêuticas, importadores e distribuidores”, afirma o executivo.

O centro de operações da Kenk? foi estruturado com áreas de temperatura controlada, sistemas de rastreabilidade, segregação de cargas sensíveis e processos digitalizados, permitindo total integração com os sistemas de gestão dos clientes.

A proposta da CRAGEA com o lançamento da marca é ampliar sua atuação em nichos regulados e atender às exigências crescentes de qualidade, rastreabilidade e segurança no armazenamento de produtos farmacêuticos. A empresa reforça que a Kenk? já está operacional e disponível para novas parcerias no setor.

