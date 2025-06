Cem especialistas alertam para a necessidade de fortalecer o diagnóstico precoce de hipertensão pulmonar na América Latina

A primeira edição latino-americana do congresso “IMPAHCT: International Meeting on Pulmonary Hypertension Clinical Treatment” reuniu cerca de cem especialistas em pneumologia e cardiologia neste fim de semana na Cidade do Panamá. O objetivo era discutir o panorama atual da hipertensão pulmonar (HP) na América Latina. Embora essa doença grave afete apenas cerca de 1% da população mundial, ela causa sintomas debilitantes e aumenta o risco de mortalidade.

David Ferrando, Ferrer's Chief Marketing & Market Access Officer and Jorge Cuneo, Ferrer's Chief Medical Officer, during the opening of IMPAHCT Latam Series 2025 in Panama City.

O congresso, organizado pela Ferrer, a empresa farmacêutica com a maior pontuação B Corp do mundo, promoveu conexões entre especialistas de diferentes disciplinas e regiões da América Latina.

"Os desafios na América Latina começam pela conscientização da comunidade médica. Precisamos compreender a doença e saber diagnosticá-la para encaminhar os pacientes aos centros especializados o quanto antes", afirmou o Dr. Angelo Valencia, cardiologista pediátrico e especialista em doenças congênitas da Clínica Imbanaco, em Cali, Colômbia.

O Dr. Valencia também destacou a importância de promover o diagnóstico precoce da HP, que ainda é subdiagnosticada em grande parte da América Latina: "o diagnóstico da HP depende de medições obtidas por meio de um cateterismo cardíaco que, quando realizado corretamente em um centro experiente, é de baixo risco e relativamente simples".

Durante o congresso, foram discutidas as principais causas do diagnóstico tardio, incluindo a natureza inespecífica dos sintomas, o desconhecimento generalizado da doença por parte dos médicos de atenção primária e o acesso limitado a ferramentas de diagnóstico.

O congresso também abordou o impacto real da doença na vida de pacientes, familiares e cuidadores, destacando o papel que as instituições devem assumir. "Embora os recursos sejam importantes, os tomadores de decisão precisam entender que um paciente tratado pode ser economicamente ativo. Com o tratamento adequado, ele pode continuar contribuindo social, econômica, profissional e pessoalmente. Um paciente sem tratamento se deteriora continuamente, tornando-se um peso financeiro para as instituições", destacou a Dra. Nayeli Zayas, chefe do Departamento Cardiopulmonar do Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez, no México.

De acordo com Jorge Candia, diretor da região Latam da Ferrer: "seguindo nosso propósito de usar os negócios para promover a justiça social, temos orgulho de contribuir com a educação médica contínua na América Latina. Graças a eventos como o IMPAHCT, os participantes voltarão aos seus países e compartilharão o conhecimento adquirido aqui, o que levará a um melhor prognóstico e cuidado para pacientes com hipertensão pulmonar".

