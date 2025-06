12BET é escolhida para a lista final do prêmio EGR Marketing & Innovation Awards 2025

A 12BET, um nome pioneiro no mundo dos jogos on-line desde 2007, tem a honra de ser indicada em duas categorias no EGR Marketing & Innovation Awards 2025: Campanha de Marketing de Apostas Esportivas e Equipe de Marketing do Ano – B2C. Esse reconhecimento destaca a dedicação contínua da marca em criar experiências significativas e originais que ressoam com o público esportivo e as comunidades digitais.

O prêmio EGR Marketing & Innovation Awards está entre os mais respeitados do setor de jogos on-line. Realizada anualmente, a premiação celebra a criatividade, o pensamento estratégico e a inovação em todo o setor, atraindo a participação de muitas das principais empresas do mundo. Para a 12BET, ser nomeada finalista é um marco significativo que mostra a energia, a originalidade e a paixão profundamente enraizada da marca pela cultura esportiva.

A abordagem da 12BETàcriatividade está enraizada na conexão. De narrativas imersivas a desafios interativos e iniciativas esportivas globais, a marca se concentra em oferecer novas maneiras para o público se envolver com os esportes que ama. Cada iniciativa é projetada para construir uma comunidade, despertar entusiasmo e refletir os interesses em evolução de seus usuários.

Construída sobre uma base de confiança, energia e inovação contínua, a 12BET continua comprometida em moldar o futuro das experiências digitais voltadas para esportes. A equipe agradeceàsua comunidade pelo apoio contínuo e aguarda com confiança e imaginação o que vem a seguir.

Sobre a 12BET:

A 12BET, fundada em 2007, a 12BET é uma empresa pioneira no setor de iGaming, com mais de uma década de experiência na oferta de serviços multilíngues na Europa e na Ásia. Reconhecida internacionalmente, a 12BET conquistou a 17ª posição no prestigiado ranking Annual Power 50 da revista eGaming Review, consolidando-se como uma das principais potências do mercado asiático de iGaming. Com base em valores fundamentais como sinceridade, justiça e respeito, a 12BET proporciona uma experiência de entretenimento segura, confiável e de alto nível para usuários ao redor do mundo.

