WSO2 realiza evento anual na capital paulista

A WSO2, uma das empresas líderes globais em tecnologia para transformação digital, realizou mais uma edição de seu evento anual Oxygenate Brazil, em São Paulo. A empresa reuniu clientes, parceiros e líderes de empresas para discutir como acelerar processos, otimizar investimentos e gerenciar riscos com soluções de integração, identidade (CIAM) e gestão de APIs orientadas por inteligência artificial (IA).

Durante o encontro, a WSO2 apresentou maneiras para as companhias impulsionarem a inovação para além da conformidade e da governança. A empresa também compartilhou soluções que aprimoram as experiências do cliente, além de novas oportunidades no cenário digital que segue em constante evolução no Brasil.

“O Brasil é um mercado muito importante para a WSO2 há vários anos, principalmente pelo crescente interesse local em inovações tecnológicas. Empresas de todos os setores seguem ampliando significativamente seus investimentos em tecnologia para se tornarem mais resilientes ou se adaptarem às demandas dos consumidores. O objetivo do Oxygenate é ajudar no desenvolvimento dos nossos clientes por meio da aceleração da inovação com as estratégias que unem agilidade, segurança e escalabilidade dos negócios”, afirma Fernando Arditti, vice-presidente e gerente-geral da WSO2 na América Latina.

Como principal keynote do evento, Rania Khalaf, Chief de Inteligência Artificial (CAIO) da WSO2, ministrou o painel (R)Evolução da IA: Unir-se ou Ficar para Trás? apresentando sua visão de IA como um facilitador essencial que aprimorará os recursos existentes e permitirá que as organizações aproveitem melhor suas ferramentas. “Não vemos a IA como um produto isolado, que desenvolvemos separadamente dos recursos principais que temos para ajudar você a construir experiências digitais incríveis e inteligentes. Para aproveitar ao máximo as ferramentas, no entanto, elas precisam ser aplicativos nativos de IA. Simplesmente incorporar a IA não trará os benefícios que ela oferece", explica. Ela prevê que todos os aplicativos se tornarão nativos de IA da mesma forma que as organizações falam sobre serem nativos da nuvem.

Empresas parceiras como a Fator Seguradora participaram do encontro, além da Bionexo, empresa de soluções em nuvem para gestão hospitalar, que apresentou seu caso de uso de sucesso com as soluções da WSO2. O gerente de Infraestrutura e Segurança da Bionexo, Ovidio Borba, comentou sobre os desafios da companhia em relação à segurança de dados dos clientes e a parceria com a WSO2 para garantir a proteção das informações.

"Nossa principal preocupação sempre foi garantir a segurança das milhões de transações realizadas em nossa plataforma. Com a solução Asgardeo conseguimos focar em nosso core business real. Já estamos aumentando o número de usuários semanalmente e a meta é migrar 100% da operação, ativando 20 mil usuários até julho, com a segurança e eficiência da WSO2", disse Ovidio Borba.

Já Flaviano Oliveira Silva, Embaixador Oficial da WSO2 no Brasil e engenheiro de Produtos na Tecnisys, também falou sobre o papel dos serviços de integração na transformação digital, conectando aplicações, dados e processos em tempo real.

Website: https://wso2.com/