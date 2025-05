Curso Método Caos prepara profissionais para campanhas

Com as eleições de 2026 batendo à porta, o cenário político brasileiro já começa a se agitar nos bastidores. Os eleitores de todo país irão às urnas escolher presidente, senadores, governadores e deputados estaduais e federais, o que deve gerar postos de trabalho em campanhas eleitorais — especialmente para quem atua nas áreas de comunicação e marketing político.

Os profissionais já estão se preparando desde já para atuar na disputa eleitoral. Um dos destaques nessa formação é o curso "Método Caos", criado e ministrado por Yuri Almeida, professor e estrategista político conhecido por seu foco no uso inteligente de dados para potencializar resultados em campanhas. Com atuação em campanhas eleitorais desde 2006, já trabalhou com candidatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Bahia. Em 2024, atuou em 21 cidades, sendo vencedor em 13 delas.

“O marketing político hoje é cada vez mais guiado por dados. Não dá mais para trabalhar só na intuição ou na criatividade. É preciso entender o comportamento do eleitor, mapear tendências e ajustar a mensagem em tempo real”, afirma Yuri. Segundo ele, o diferencial de uma campanha vitoriosa está em transformar os dados em estratégia.

O curso, voltado para profissionais de comunicação, pré-candidatos e assessores, oferece uma imersão prática em temas como análise de dados eleitorais, metodologia de pesquisa, diagnóstico da presença digital e construção de narrativas eficazes.

Além do conteúdo técnico, Yuri Almeida também compartilha bastidores de campanhas políticas que coordenou e mostra como decisões estratégicas foram tomadas a partir da leitura correta dos dados. “O Método Caos não é sobre fórmulas prontas, mas sobre como agir em ambientes incertos — que é exatamente o que acontece durante uma eleição”, completa.

Com inscrições abertas no site, o curso é uma oportunidade atuar profissionalmente em campanhas, mas também candidatos que desejam entender melhor como funciona a lógica por trás da comunicação eleitoral moderna.

Para quem quer atuar nas equipes de marketing político, nas eleições de 2026, com mais preparo e conhecimento, o Método Caos surge como uma das opções mais completas e atualizadas do mercado. Inscrições no site Yuri Almeida.

