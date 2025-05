Especialista analisa mercado imobiliário de Sorocaba (SP)

Nos últimos anos, Sorocaba (SP) tem se destacado no mercado imobiliário. Em 2023, por exemplo, o município liderou o ranking de imóveis lançados no terceiro trimestre entre todas as cidades do interior paulista, com 1.022 lançamentos. O dado é do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP).

Na visão de Diego Sartorelli, diretor da empresa Diego Sartorelli Negócios Imobiliários, a presença de grandes empreendimentos industriais e de infraestrutura contribui para que o mercado de imóveis da cidade se mantenha aquecido. Ele cita como exemplo o Cacau Park, parque de diversões temático de chocolate previsto para ser inaugurado em 2027, na divisa de Itu com Sorocaba.

“O fluxo turístico trazido pelo parque deve impulsionar a economia local, aumentando a demanda por hospedagem, alimentação e serviços diversos. Além disso, a expectativa é que o Cacau Park estimule o desenvolvimento de novos empreendimentos residenciais e comerciais na região, valorizando o mercado imobiliário local”, diz Sartorelli, que tem mais de 20 anos de experiência no segmento.

A construção da segunda fábrica da Toyota em Sorocaba é outro empreendimento que Sartorelli vê como um fator positivo para o desenvolvimento local. Segundo a montadora, o parque fabril vai criar dois mil novos postos de trabalho até 2030. Se forem considerados os empregos indiretos, serão dez mil postos de trabalho na cadeia produtiva.

Ele cita ainda o Trem Intercidades Eixo Oeste, projeto de longo prazo do governo estadual. O plano é fazer ligação por linha férrea entre a capital paulista e Sorocaba, com uma demanda projetada de 50 mil passageiros por dia. Para Sartorelli, o investimento tem potencial para atrair novos moradores, visitantes, empresas e, consequentemente, fortalecer o mercado imobiliário.

“Em resumo, a colaboração entre o setor público e a iniciativa privada em Sorocaba tem sido fundamental para promover o desenvolvimento urbano, atrair investimentos e melhorar a qualidade de vida da população. Essa parceria estratégica tem transformado a cidade em um polo de inovação, sustentabilidade e crescimento econômico”, aponta.

Diante desse cenário, o mercado imobiliário sorocabano tem se adaptado às novas tendências, com foco em imóveis compactos e sustentáveis. A procura por unidades menores, porém funcionais, tem crescido, acompanhando a busca por praticidade e eficiência, diz Sartorelli. Ele identifica ainda uma valorização de empreendimentos que incorporam soluções ecológicas, como uso de energia solar e sistemas de reaproveitamento de água.

O mercado de locação também está aquecido, especialmente em regiões centrais com boa infraestrutura e acesso a transporte, atendendo à demanda de jovens profissionais e estudantes que se mudam para a cidade em busca de oportunidades, explica.

O especialista afirma que o crescimento de Sorocaba impulsiona também a valorização de bairros periféricos, como Jardim São Paulo, Vila Hortência, Zona Norte e Zona Leste, que estão recebendo investimentos em infraestrutura e serviços, tornando-se mais atrativos para novos moradores.

“Sorocaba está bem posicionada para continuar seu crescimento sustentável. A cidade se destaca como um destino promissor para quem busca investir no mercado imobiliário, oferecendo oportunidades de valorização e retorno atrativo no médio e longo prazo”, sintetiza Sartorelli.

