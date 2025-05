Bitget lista o token USD1 (USD1) da World Liberty Financial para trading à vista

VICTORIA, Seicheles, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a listagem do USD1, adicionando-o ao tradingàvista. O USD1 da World Liberty Financial é um stablecoin lastreado em moeda fiduciária, atrelado na proporção de 1:1 ao dólar americano. O trading dos pares USD1/USDT e USD1/USDC começará em 26 de maio de 2025, às 10h00 (UTC), com saques disponíveis a partir de 27 de maio de 2025, às 11h00 (UTC).

O USD1, emitido pela World Liberty Financial, afiliadaàfamília Trump, foi projetado para otimizar transações digitais, permitindo uma conversão fluida entre moeda fiduciária e ativos digitais. Sua recente integração e crescente popularidade marcam um grande avanço rumo a uma adoção mais ampla, permitindo que o stablecoin opere em várias blockchains. Por meio de parcerias estratégicas, o USD1 está acelerando sua integração no ecossistema de finanças descentralizadas.

À medida que a Bitget continua a selecionar ativos únicos e influentes em sua zona de inovação, a listagem do USD1 indica uma crescente demanda por ecossistemas de stablecoins.

A Bitget continua a expandir suas ofertas, posicionando-se como uma plataforma líder para o trading de criptomoedas. A bolsa conquistou uma reputação por suas soluções inovadoras, permitindo que os usuários explorem criptomoedas dentro de um ecossistema CeDeFi seguro. Com uma ampla seleção de mais de 800 pares de criptomoedas e o compromisso de expandir suas ofertas para mais de 900 pares de trading, a Bitget conecta usuários a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON.

A adição do USD1 ao portfólio da Bitget marca um passo importante para a expansão de seu ecossistema ao abraçar comunidades de nicho e fomentar a inovação em economias descentralizadas, fortalecendo ainda mais o seu papel como porta de entrada para diversos projetos Web3.

Para saber mais sobre o USD1, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading. Tudo isso, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), a fim de inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3dccde4-3a2a-4131-8c07-59dbf02e4c59

