Antecipação de honorários ajuda a gerir fluxo de caixa

A gestão eficiente do fluxo de caixa sempre foi algo crucial para a sustentabilidade e crescimento das empresas. Embora o empréstimo ainda seja a modalidade mais escolhida pelas organizações (42%) para obter capital de giro de forma ágil, a antecipação de recebíveis (38%) tem ganhado força nas micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), como revela uma pesquisa realizada pela Serasa Experian.



A antecipação de recebíveis é um mecanismo pelo qual uma empresa pode receber valores de vendas a prazo ou serviços já executados de forma imediata. Em troca, a empresa recebe um montante financeiro correspondente a um percentual do valor desses recebíveis, com a instituição financeira cobrando juros pelo adiantamento.



Para Daniela Pierobon, advogada e diretora de relacionamento da PrecPago, a prática tem se tornado muito comum em escritórios de advocacia, com o objetivo de contribuir com o fluxo de caixa. Segundo a especialista, os recursos podem ser utilizados para pagar despesas com funcionários ou fazer investimentos que ampliem a receita da companhia.



“Os advogados podem usar a modalidade para antecipar seus honorários a fim de arcar com compromissos financeiros, ou realizar investimentos em seu negócio com foco no crescimento do escritório. Um dos casos é o honorário proveniente de precatórios, sejam destacados ou não. Com o contrato de honorários em mãos, o advogado pode consultar e antecipar os valores de precatórios já expedidos”, explica Pierobon.



Ela afirma ainda que essa alternativa é positiva, pois ajuda a escapar de endividamento futuro. Além disso, evita que a empresa precise esperar anos para receber o dinheiro que seria investido no escritório, seja em sua estrutura ou em processos de captação de clientes.



“Muitas empresas antecipam os recebíveis de seu nicho, sejam eles pagamentos realizados por máquinas de cartão de crédito, ou até restaurantes que operam por aplicativos. A solução de antecipar um recebível é extremamente útil para manter um fluxo de caixa saudável”, avalia.



Pierobon explica que, para os escritórios de advocacia, essa prática é muito comum seguindo os processos de antecipação de precatórios. No entanto, ela alerta que o interessado deve buscar uma empresa especializada e com credibilidade no ramo para não correr riscos. “Inclusive, o que muitos advogados não sabem, é que há a possibilidade de antecipação mesmo no caso de honorários não destacados, em que são solicitados dados do credor para análise”.



“A partir daí, será solicitada uma lista de documentos para iniciar o processo de validação, podendo ser necessários os dados do próprio credor em casos de precatórios não destacados. Após a análise do advogado e do processo, é agendado o cartório e, por fim, o pagamento é realizado”, acrescenta.



A especialista informa ainda que os prazos variam conforme cada empresa. “Consulte empresas especializadas, cheque a credibilidade delas e entre em contato para solicitar uma proposta. Verifique também o histórico de processos realizados”, finaliza.



Sobre a PrecPago

Há mais de sete anos atuando no mercado de antecipação de precatórios com cerca de R$ 300 milhões em transações e uma das líderes no segmento, a PrecPago tem como objetivo usar da tecnologia e inovação para criar uma experiência de cessão de precatórios mais ágil e segura, oferecendo soluções que propiciem condições favoráveis aos clientes que querem vender seus precatórios.

A empresa conta com soluções em antecipações para recebimento de precatórios e já possui mais de 250 advogados e escritórios parceiros.



