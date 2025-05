Mercado de hipoclorito de sódio tem previsão de crescimento

O mercado global de hipoclorito de sódio tem apresentado crescimento consistente, impulsionado por suas diversas aplicações, que vão desde o tratamento de água e desinfecção até usos na indústria farmacêutica, alimentícia, têxtil e de papel e celulose. De acordo com dados do Market Research Future, o setor deve expandir de US$ 8,16 bilhões em 2025 para US$ 12,07 bilhões até 2034, com uma taxa de crescimento anual média de 4,40%.

Entre os principais fatores que impulsionam esse crescimento, segundo a pesquisa, estão as regulamentações governamentais rigorosas para tratamento de água, a rápida industrialização e a expansão do setor de saúde. Além disso, há uma demanda crescente por hipoclorito de sódio de alta pureza para aplicações críticas, como processamento de alimentos e produção farmacêutica.

Anderson Lopes, diretor-presidente da Katrium Indústrias Químicas (RJ), destaca que o hipoclorito de sódio é amplamente utilizado pela sua eficácia como esterilizante, germicida, oxidante e desinfetante. “É um produto versátil, aplicado tanto no tratamento de água e esgoto quanto na fabricação de produtos de limpeza, processamento de alimentos e controle de odores”, comenta o executivo, acrescentando que a Katrium fornece toda a demanda para o tratamento de água do estado do Rio de Janeiro.

Lopes também ressalta que a crescente necessidade de acesso a água potável, especialmente em regiões com infraestrutura limitada, tem sido um dos principais motores do mercado. “Esse composto é essencial para remover contaminantes e inativar patógenos, garantindo segurança microbiológica”, afirma.

Outro fator que justifica o momento favorável da indústria química, segundo Lopes, são normas ambientais mais rigorosas — que vêm acelerando a adoção do hipoclorito de sódio em sistemas de tratamento ao redor do mundo.

Website: https://www.katrium.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Politica_de_Privacidade_Externa-Katrium-DEFINITIVA-1.pdf