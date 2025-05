Plano Brasil Saúde acelera expansão e mira 10 mil vidas no Centro-Oeste

Com apenas quatro anos de atuação, o Plano Brasil Saúde vem se consolidando no competitivo mercado de saúde suplementar. Fundada na Bahia como uma healthtech, a empresa já ultrapassa a marca de 40 mil vidas seguradas e opera atualmente em cinco estados brasileiros.

De olho em uma expansão, a empresa escolheu o Centro-Oeste como porta de entrada para sua próxima fase de crescimento, com foco estratégico em Brasília e Goiânia. A meta da empresa é passar das mil vidas seguradas na região para chegar a 10 mil até o final de 2026. O objetivo é impulsionado principalmente pelos contratos empresariais — modalidade que, só em dezembro de 2024, representou um salto de mais de 33% no número de beneficiários da companhia. Em dois anos, o Plano Brasil Saúde espera que o Centro-Oeste represente R$ 6 milhões de faturamento.

De acordo com Paulo Bittencourt, CEO e fundador da operadora baiana, a escolha do Centro-Oeste se apoia no ritmo acelerado de adesão aos planos de saúde privados na região — especialmente nas modalidades coletivas, como os contratos empresariais, que ganham cada vez mais força no mercado.

"O Centro-Oeste tem apresentado uma expansão significativa no setor de saúde suplementar, tornando-se um mercado altamente promissor. Com o aumento da concorrência, estamos ainda mais motivados a investir, oferecendo um modelo de negócio centrado na prevenção e na eficiência operacional", destaca o executivo.

O Plano Brasil Saúde aponta que sua taxa de sinistralidade atualmente está em torno de 55%. Esse desempenho permite à operadora reinvestir em melhorias no atendimento e na ampliação de sua operação.

"O mercado está com investimentos retraídos, enquanto nós seguimos crescendo", reforça Bittencourt. "A expansão para o Centro-Oeste é apenas o começo de um movimento nacional que pretende levar nosso modelo a cada vez mais brasileiros."

