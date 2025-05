Casa Paulista investe R$ 2,1 bilhões na construção de moradias em São Paulo

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo anunciou, no último dia 14/4, um novo pacote habitacional por meio do programa Casa Paulista, com investimento de R$ 2,1 bilhões destinados à construção de 22.714 novas moradias em 148 municípios paulistas.

As unidades serão viabilizadas por meio de diferentes frentes: 9.599 imóveis serão licitados pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), enquanto 13.115 serão entregues via modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI). O plano inclui ainda a autorização para contratação de mais 10 mil unidades habitacionais por meio da Carta de Crédito Associativa, em parceria com a iniciativa privada.

Durante o evento, também foram firmadas 84 novas parcerias com prefeituras no âmbito do Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, voltado à realização de obras de infraestrutura urbana com foco em sustentabilidade e qualidade de vida.

O setor da construção civil deve ser um dos principais beneficiados com o volume de recursos. Segundo Diego Baroni, gerente comercial da Pafil Empreendimentos, o anúncio é essencial para ampliar o acesso à moradia: “O programa tem se mostrado essencial para ampliar o acesso à moradia em diversas regiões do estado. Em Ribeirão Preto, o subsídio de R$ 13 mil deve ajudar muitas famílias a realizarem o sonho do imóvel próprio. Na Pafil contamos com três empreendimentos que se enquadram no programa: o Fiusa016, o Parc das Orquídeas e o Parc das Primaveras”, afirmou Baroni.

O programa também prevê a concessão de subsídios entre R$ 10 mil e R$ 16 mil por unidade, com valores mais altos destinados a municípios com menos de 20 mil habitantes, medida voltada a estimular a adesão do mercado nessas localidades, que historicamente enfrentam maior dificuldade de atração de empreendimentos habitacionais.

Desde 2023, o Casa Paulista viabilizou, por meio de cheques habitacionais, 54 mil moradias e conta com mais de 110 mil em produção, consolidando-se como uma das principais iniciativas de habitação popular do país.

Website: https://www.pafil.com.br/