Prêmio Impactos Positivos lança oficialmente sua nova edição

A plataforma Impactos Positivos lança oficialmente sua nova edição da premiação com o propósito em fomentar, escalar e transformar o impacto socioambiental positivo no Brasil e além. Criada em 2020 como um movimento de esperança em meio à crise global, a iniciativa se posiciona como um hub de reconhecimento e conexão do ecossistema de impacto.

Segundo o último mapeamento realizado pela Pipe.Social em parceria com o Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) e a Força Tarefa de Finanças Sociais, mais de 1.272 negócios de impacto foram identificados em operação no país, atuando em áreas como saúde, educação, sustentabilidade, direitos humanos e inovação social. Impactos Positivos já mapeou e deu visibilidade a mais de 726 empresas e iniciativas que geram impacto social, ambiental e econômico de forma sustentável.

A plataforma atua em múltiplas frentes: promovendo conteúdos educativos, encontros presenciais e online, mentorias e um espaço que conecta iniciativas, investidores e parceiros estratégicos. Tudo isso com apoio institucional de protagonistas como ENImpacto, CadImpacto, Capitalismo Consciente, Yunus Social, e outros.

Novidade: programa de Embaixadores

Em 2025, uma novidade da edição é o lançamento do Programa de Embaixadores Impactos Positivos, com o objetivo de expandir a presença da plataforma em todos os estados brasileiros. Os embaixadores atuarão como multiplicadores, fortalecendo redes locais em temas prioritários como:

Saúde

Educação

Meio Ambiente e sustentabilidade

Direitos humanos e cidadania

Inovação social

Bioeconomia e tecnologias verdes

Aceleração com diversidade e impacto

Outra frente é a criação de programas de aceleração, com uma rede de mentores e especialistas do ecossistema. Esses programas têm o objetivo oferecer não apenas suporte técnico, mas acesso direto a oportunidades de negócios, investimentos e parcerias estratégicas, fortalecendo a capacidade dos empreendimentos de escalar seu impacto.

Mapeamento por ODS: dados revelam onde os negócios de impacto mais atuam no Brasil

Desde sua primeira edição, a plataforma Impactos Positivos opera alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo e reconhecendo iniciativas que contribuem para uma sociedade mais sustentável e inclusiva. Em 2025, a iniciativa dá um passo além ao divulgar de forma estruturada os dados do seu ecossistema com base nos ODS mais mobilizados pelas iniciativas inscritas.

Segundo o mapeamento consolidado até o momento, os ODS com maior concentração de negócios e projetos inscritos são:

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: 352 iniciativas

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: 329 iniciativas

ODS 10 – Redução das Desigualdades: 299 iniciativas

ODS 4 – Educação de Qualidade: 262 iniciativas

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: 255 iniciativas

ODS 5 – Igualdade de Gênero: 211 iniciativas

ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: 202 iniciativas

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: 194 iniciativas

Os negócios de impacto brasileiros estão voltados para desafios centrais da realidade nacional, como a geração de trabalho digno em um contexto de informalidade elevada e desafios econômicos (ODS 8), a redução das desigualdades sociais e regionais (ODS 10), a promoção de educação de qualidade diante das disparidades educacionais (ODS 4), e a construção de cidades mais sustentáveis e resilientes (ODS 11), além do enfrentamento das mudanças climáticas (ODS 13) e o fortalecimento de parcerias (ODS 17).

"Esses dados refletem não apenas o engajamento crescente de empreendedores sociais e ambientais, mas também o amadurecimento do ecossistema de impacto brasileiro. Ao compartilhar esse mapeamento com a sociedade, Impactos Positivos reforça seu papel como plataforma de inteligência, conexão e fortalecimento de soluções alinhadas à Agenda 2030", menciona Gisele Abrahão, fundadora da plataforma Impactos Positivos.

Prêmio Impactos Positivos 2025: inscrições abertas a partir de 13 de maio

A 4ª edição do Prêmio Impactos Positivos está oficialmente lançada. A premiação celebra negócios e organizações que transformam a realidade com soluções sustentáveis. A dinâmica envolve inscrição, votação popular, comitê de experts e uma cerimônia final com mentorias, consultorias e premiações que potencializam ainda mais os projetos vencedores.

As inscrições já estão abertas e a expectativa é superar os 350 negócios inscritos na última edição, que envolveu mais de 120 mil usuários únicos e um alcance de mídia superior a 50 milhões de pessoas.

A inscrição pode ser realizada diretamente na plataforma Impactos Positivos.

“Impactos Positivos nasceu em um momento de crise global, mas com um olhar voltado para as soluções. Hoje, mais do que nunca, precisamos valorizar quem está gerando transformação real. Nosso papel é conectar, dar visibilidade e fortalecer esses agentes de mudança. Acreditamos no poder coletivo de construir um futuro mais sustentável, inclusivo e próspero para todos”, Gisele Abrahão, fundadora da plataforma Impactos Positivos. “Assim, convidamos todos os negócios de impacto do Brasil a se inscreverem e fazerem parte dessa jornada de transformação”, conclui.

Para acessar o Anúario 2024 com mais informações sobre a plataforma e Prêmio Impactos Positivos: https://impactospositivos.com/anuario/

Website: https://impactospositivos.com/