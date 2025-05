Cirurgiã plástica fala de beleza real em novo livro

A médica e cirurgiã plástica Larissa Gonçalves irá lançar seu primeiro livro, intitulado "Confiança Além do Espelho". A obra nasceu da trajetória ao longo de sua carreira, que inclui a realização de procedimentos estéticos como plástica de abdome, mamas, pálpebras, blefaroplastia, preenchimentos, harmonização facial, correção de orelhas, além de tratamentos para cicatrizes, queimaduras e retirada de tumores de pele.

“O livro nasceu da escuta. Ao longo dos anos, percebi que as mulheres não me procuravam apenas por estética — elas buscavam resgatar algo que haviam perdido: a confiança em si mesmas”, explica a médica.

Ela relembra que um dos momentos mais marcantes de sua profissão foi quando uma paciente afirmou ter voltado a se reconhecer no espelho após uma cirurgia. “Aquilo me atravessou. Entendi que meu papel ia além do bisturi. Era sobre devolver histórias, não só formas. Meu trabalho hoje é resgatar a autoestima”, afirma.



De acordo com Larissa, a principal mensagem do livro é lembrar aos leitores que a verdadeira beleza começa quando as pessoas param de buscar aceitação externa e passam a se reconectar internamente.



“A cirurgia plástica é uma ferramenta poderosa, mas a confiança real é construída na alma, nas escolhas, no olhar que temos sobre nós mesmas, um resgate do amor verdadeiro”, analisa.

Ao longo do livro, a médica — e agora escritora — aborda diversos temas, como autoestima, pressão estética, comparação nas redes sociais e o impacto que essas questões geram na saúde mental das mulheres.

Além disso, a profissional também reflete sobre o que chama de “traumas silenciosos”, sobre a necessidade de agradar e como a insegurança pode se disfarçar de vaidade. “O livro é quase um espelho emocional — ele convida a leitora a se enxergar por dentro”, acrescenta.

Ela ressalta ainda que o livro não é voltado especificamente para quem já passou ou pretende passar por procedimentos estéticos, mas sim para todas as mulheres. Segundo ela, mesmo aquelas que nunca cogitaram realizar um procedimento irão se enxergar nas histórias.

“É um convite para olhar para si com mais compaixão, com mais verdade. Quem busca se reconectar com a própria essência pode encontrar acolhimento nesse livro”, descreve.

Sobre o processo de escrita, a médica afirma que toda a construção foi uma experiência de cura. Em meio às atividades do dia a dia, Larissa relembra que encontrou um momento de escuta interna, com muito sentimento, insights e novas percepções.

Por fim, a cirurgiã deixa um recado, em especial para as mulheres que enfrentam inseguranças com a própria imagem: “Você não precisa ser perfeita pra ser suficiente. A beleza que mais transforma é aquela que vem da coragem de ser quem você é. Espero que cada página desse livro seja um abraço, um despertar e, principalmente, um lembrete: sua história tem valor — com ou sem cicatrizes”, conclui.

O lançamento da obra deve ocorrer ainda no ano de 2025 e o encontro contará com diversas atividades, com intuito de abordar a beleza e o autoconhecimento da mulher. Para saber mais informações, basta seguir a médica em seu perfil oficial do Instagram e canal no YouTube.