Boomi reconhecida como líder pela 11ª vez no Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para Plataforma de Integração como Serviço

Boomi™, líder em automação com tecnologia de IA, anunciou hoje que foi reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS), pela 11ª vez consecutiva, a mais longa da história do relatório.

Em nossa opinião, o reconhecimento contínuo da Boomi no setor reflete seu compromisso inabalável com a inovação, o sucesso do cliente e o crescimento do ecossistema. No último ano, a Boomi acelerou seus investimentos em gerenciamento de agentes de IA, gerenciamento de APIs e gerenciamento de dados para ajudar as empresas a conectar tudo em uma única plataforma e impulsionar a automação inteligente em grande escala.

Os principais avanços incluem:

Lançamento do Boomi Agent s tudio para gerenciamento de agentes de IA: A Boomi apresentou recentemente a única solução completa de gerenciamento do ciclo de vida de agentes, a qual permite que as organizações simplesmente criem, administrem e orquestrem todos os agentes de IA em escala, ajudando a liberar a hiperprodutividade de modo responsável.

A Boomi apresentou recentemente a única solução completa de gerenciamento do ciclo de vida de agentes, a qual permite que as organizações simplesmente criem, administrem e orquestrem todos os agentes de IA em escala, ajudando a liberar a hiperprodutividade de modo responsável. Recursos abrangentes de gerenciamento de APIs: Os recursos ampliados de gerenciamento de APIs da Boomi oferecem APIM em escala de nuvem e abordam o crescente problema de proliferação de APIs através da governança federada de todas as APIs, ao acrescentar segurança, visibilidade e valor em toda a empresa.

Os recursos ampliados de gerenciamento de APIs da Boomi oferecem APIM em escala de nuvem e abordam o crescente problema de proliferação de APIs através da governança federada de todas as APIs, ao acrescentar segurança, visibilidade e valor em toda a empresa. Integração de dados moderna: Ao incorporar o Boomi Data Integration (antigo Rivery), os clientes podem aproveitar uma única plataforma para integrar aplicativos, dados, APIs e agentes de IA. O Boomi Data Integration complementa os recursos existentes do Boomi DataHub, que proporcionam sincronização e governança como base para dados confiáveis.

O momento do cliente e do parceiro acelera

Com mais de 23.000 clientes em todo o mundo, a Boomi continua sendo a parceira confiável de integração e automação para empresas de todos os setores, incluindo clientes como Lego, Tropicana e Moderna, que confiam na Boomi para conectar e automatizar seus aplicativos e dados cruciais aos negócios.

A próspera rede de parceiros da Boomi também teve uma expansão significativa, com os principais integradores de sistemas mundiais (GSIs), fornecedores independentes de software (ISVs) e hiperescaladores de nuvem, ao aprofundar sua cooperação com a Boomi para oferecer soluções de integração e automação de vanguarda. Os recentes contratos estratégicos da Boomi com a AWS e a ServiceNow melhoram a experiência do cliente mediante soluções de autoatendimento com tecnologia de IA.

Um líder comprovado em integração e automação

"À medida que as organizações continuam sua jornada para se tornarem empresas com tecnologia de IA, a integração e a automação nunca foram tão essenciais", disse Steve Lucas, Presidente e Diretor Executivo da Boomi. "Acredito que o reconhecimento contínuo da Boomi como Líder no Gartner Magic Quadrant para iPaaS destaca nosso foco incansável em inovação e nosso compromisso em capacitar nossos clientes e parceiros a alcançarem suas metas de transformação digital. É uma honra sermos líderes nesta categoria e continuamos dedicados a fornecer a plataforma de automação habilitada para IA mais avançada do mercado."

Isenção de responsabilidade da Gartner:

Gartner® Magic Quadrant™ para Plataforma de Integração como Serviço, Andrew Humphreys, Andrew Comes, Keith Guttridge, Allan Wilkins, 19 de maio de 2025.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc., e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Boomi foi reconhecida como Dell Boomi de 2014 a 2019.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação com tecnologia de IA, ajuda organizações de todo o mundo a automatizar e otimizar processos críticos para obter resultados de negócios com mais rapidez. Ao aproveitar recursos avançados de IA, a Plataforma Empresarial Boomi conecta sistemas e gerencia fluxos de dados sem problemas com gerenciamento de APIs, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução completa. Com mais de 23.000 clientes ao redor do mundo e uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi vem revolucionando o modo como empresas de todos os portes atingem a agilidade empresarial e a excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

